【高比遇難】 「最後訊息」感動40萬人

高比拜仁的死訊震驚全球,球圈人士及球迷紛紛回應,總結Kobe的最後留言,聞者心傷!

3天前中文拜年成絕響

24日除夕當天,NBA台灣FB上分享「2020眾星賀新年」影片,片中第一個畫面,就是高比仔。他開口說出「您好」2字,應是他生前說的最後2個中文字,球迷重看這段影片,忍不住心碎淚崩。

電賀道奇MVP成最後身影

在意外發生前不到一天,美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇在Twitter才公開一段影片,高比自拍了一段短片,祝賀獲得國家聯盟MVP的外野手Cody Bellinger。沒想到這成為高比過世前的最後身影。

「最後訊息」感動40萬人

高比老友奧尼爾的兒子小歐尼爾(Shareef ONeal )今日(27日)在Twitter上公布和高比空難前8點19分發給他的一段私人訊息,高比問候小奧:「 You good fam?(你和家人好嗎?)」舉動令人溫暖。

但小奧的回覆卻隔了2個小時,在10點58分回應時,卻為時已晚,因為從時間上可看到,這是高比上機前傳的訊息,而當小奧得知死訊,直接在推特上發文表示,「 Literally this morning you reached out to me ... I love you forever unc I love you.(我永遠愛你叔叔,我愛你) 」,此段貼文超過40萬網友按讚,小奧更直呼「你從我出生到現在,這20年你一直都陪在我身邊,我愛你」。