【高比遇難】 「最後訊息」感動40萬人

高比拜仁的死訊震驚全球，球圈人士及球迷紛紛回應，總結Kobe的最後留言，聞者心傷！

3天前中文拜年成絕響

24日除夕當天，NBA台灣FB上分享「2020眾星賀新年」影片，片中第一個畫面，就是高比仔。他開口說出「您好」2字，應是他生前說的最後2個中文字，球迷重看這段影片，忍不住心碎淚崩。

電賀道奇MVP成最後身影

在意外發生前不到一天，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇在Twitter才公開一段影片，高比自拍了一段短片，祝賀獲得國家聯盟MVP的外野手Cody Bellinger。沒想到這成為高比過世前的最後身影。

「最後訊息」感動40萬人

高比老友奧尼爾的兒子小歐尼爾（Shareef ONeal ）今日（27日）在Twitter上公布和高比空難前8點19分發給他的一段私人訊息，高比問候小奧：「 You good fam？（你和家人好嗎？）」舉動令人溫暖。

但小奧的回覆卻隔了2個小時，在10點58分回應時，卻為時已晚，因為從時間上可看到，這是高比上機前傳的訊息，而當小奧得知死訊，直接在推特上發文表示，「 Literally this morning you reached out to me ... I love you forever unc I love you.（我永遠愛你叔叔，我愛你） 」，此段貼文超過40萬網友按讚，小奧更直呼「你從我出生到現在，這20年你一直都陪在我身邊，我愛你」。