最緊要有心！茹子楠熱情‧敢拚

熱情，緣於茹子楠對足球的熱愛，亦緣於「茹子」足球路上一位恩師。港超東方龍獅21歲中場茹子楠以拚搏見稱，每次比賽都會不惜氣力跑動，拚到最後一分鐘，除了因為年輕，另一原因或許正如他所言：「踢波係用個Heart去踢！」

茹子楠職業生涯第一季在「菁英盃」嶄露頭角，第二季於聯賽對夢想FC一戰成名，之後獲時任港隊主教練加利韋特垂青，韋特更明言喜歡「茹子」的熱情和踢法。「茹子」坦言小時候一位恩師對他影響深遠：「以前小南國嘅劉指導，細細個跟佢喺內地學踢波，佢係我最尊敬嘅教練，依家已經過咗身。嗰陣佢成日強調『踢波主要係用個Heart去踢！』，總之唔可以放棄，雖然佢呢番話聽落好簡單，但就令我印象好深刻！」「茹子」續說：「就算嗰場波踢得差，我都想畀人睇到我嘅努力，用體能彌補過失。」

外闖葡萄牙變得更硬淨

憑藉耀眼表現，去季「茹子」入選港隊出戰「省港盃」，更於次回合轟入一記世界波，協助港隊衞冕。他隨後獲葡萄牙甲組球會科瓦彼達迪開出一紙合約，早早展開外闖生涯。雖然「茹子」只外流了約半季時間，但就獲益匪淺：「去葡萄牙係一個好好嘅經驗，畀我知道當地嘅足球發展同香港有咩唔同，依家返到香港，希望可以將所見所聞同大家分享。我覺得自己同以前最唔同嘅一樣係體能，因為喺葡萄牙嘅練習、比賽都係好高速同體力化。」

除足球外，「茹子」認為自己在生活自理上都比前成熟：「無論踢波風格定個人心理都硬淨咗，之前自己喺葡萄牙，要處理好多日常瑣碎事，所以自理能力都好咗。」

談到在球會賽事仍未取得首個入球，「茹子」坦言：「我每場賽前都會同自己講：『好想入波、好想入波！』，不過可能正正因為咁，我埋門嗰腳都有啲心急，呢方面教練團都叫我再改善吓，所以平時練波都會加操，練習多啲射門。」

捧省港盃生命重要拼圖

訪問當日，賽馬會香港足球總會足球訓練中心接待處內的屏幕，播放着去年「省港盃」的精華片段，把茹子楠的眼球吸引過去。在次回合比賽射入「世界波」的「茹子」，表示該仗已成足球生涯中，其中一塊不可或缺的拼圖：「可以為港隊上陣係一件好值得自豪嘅事，仲要嗰場比賽咁多球迷入場支持，加上我哋全部都係後生仔，能夠反勝一支實力較強嘅球隊，係一件好開心嘅事。」