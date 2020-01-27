專欄輪住嚟　鼠年新氣象祝更上一層樓

新年新氣象，足總全體仝人在此祝各球迷身體健康，香港足球愈趨進步！

不知不覺間，本季經已進行超過一半，本會亦想藉此專欄，向各位簡單總結上半季的本地球壇，與各球迷共同回顧一番！

港超過半程愈踢愈激

聯賽方面，今季爭標競爭依然激烈，積極增兵的富力R&F暫時以22分高踞榜首，緊隨其後的冠忠南區演出持續驚喜，只以4分落後。其後3隊則同得16分，傑志為目前聯賽唯一的不敗之師，惟季初演出慢熱，因和波失分稍多；理文今年演出大躍進，死球處理更是一大殺着；東方龍獅季初大變革，轉會窗重開後亦火速簽入新兵，務求下半季急起直追！下半版方面，和富大埔、香港飛馬、愉園、佳聯元朗及標準流浪分數亦相當接近，相信各隊定必會全力以赴，為球隊爭取更高的排名，早日護級成功！

香港隊方面，代表隊上半季參與了不少高強度的比賽。其中，主場守和伊朗的世盃外圍賽一役更獲得外界一致好評，當日氣氛亦熱鬧非常！12月，港隊大軍出席了南韓上演的「東亞盃」決賽周，3場戰果雖然並不如意，但球隊上下在賽事中肯定獲益良多。在此，足總再次感謝遠征釜山的一眾球迷，為當日各港隊成員送上了無限的支持和動力。

展望未來，足總即將會向民政事務處提交《展望2025策略計劃》，以交代未來15至20年的發展方向及展望。早前，足總亦完成了4場公眾諮詢會，廣納球迷意見。本會期待各球迷，鼠年繼續支持本地足球，球場見！

香港足球總會

市場推廣及傳訊部