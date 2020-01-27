【高比遇難】生前最大遺願　粉絲喊到癲

高比今日（27日）是跟女兒Gianna Maria Onore前往加州千橡市曼巴籃球訓練學院參加比賽，兩人不幸空難身亡，而高比生前對女兒的遺願也隨之曝光。

高比沒有兒子，只生4個女兒，其中綽號「GIGI」的13歲二女兒Gianna，非常喜愛籃球，經常在社交網Instagram上分享自己訓練或打球畫面，而高比更愛女成癡，更全心全意培養GIGI成為「接班人」，高比去年在NBA全明星賽時，曾說過他的願望是要讓 GIGI以加入WNBA為目標來訓練。

另外，湖人老闆Jeanie Buss被高比突然意外去世所震撼，雖然她2017年確定要幫高比在湖人場館史坦普中心(Staples Center)立一尊雕像，但至今還未兌現，球迷建議乾脆直接將球場更名為高比中心(Kobe Center)，畢竟高比當之無愧是湖人隊史最具代表性的球星。前面獲得豎立雕像的有韋斯、渣巴、魔術莊遜、奧尼爾，而高比更是唯一打滿20年都沒有轉隊的人。

高比當時還開玩笑說，第5座雕像應該再做一次魔術莊遜，因為他幫湖人簽到「大帝」勒邦占士。高比的兩個背號8號與24號，曾讓Jeanie Buss陷入苦惱，後來乾脆把兩件球衣一起榮休，成為湖人永垂不朽的背號。