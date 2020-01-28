【直播】今晚法足盃有筍盤

今日筍盤360推介法足盃16強賽事，摩納哥主場鬥聖伊天，摩納哥自從由西班牙教練羅拔圖摩蘭奴接手後，踢法變得極之進取，聯賽連盃賽近7場共入15球失16球，總入球全開3球或以上。

至於聖伊天，今季後防表現持續不振，近8場比賽合共失掉18球，好彩球隊進攻，總算交到功課，對上兩圈法足盃俱能單場取得3個入球。

既然兩軍同樣攻強守弱，今次碰頭有機會炮製大量入球，今場大細中位數有2.5球，入球大值得支持。

直播表

周二3:00pm 亞冠盃 上海SP Vs 武里南聯

Now 671、Fox +；有線652、612台

周二6:00pm 亞冠盃 FC東京 Vs 塞列斯

Now 671、Fox +；有線652、612台

周二6:00pm 亞冠盃 FC首爾 Vs 吉打

Now 672、Fox +；有線653、613台

周三1:30am 法足盃 昂熱 Vs 雷恩

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三3:55am 法足盃 摩納哥 Vs 聖伊天

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台