同老佛爺反面季尾走人　施丹下一站嚇親你

西甲「一哥」皇家馬德里主帥施丹季尾走人！根據法國媒體《Soccerlink》爆料，話呢位光頭名帥因為同皇馬主席皮里茲反咗面，極有機會今夏走人。報道仲話施丹下一站將會係重返祖雲達斯，到時會同佢舊部下C朗拿度再合作過喎！

明明係皮里茲上季尾搵施丹回巢，點解佢哋依家會反面呢？《Soccerlink》話主要係今季初，皇馬熱身賽戰績麻麻嗰陣，皮里茲曾經私下聯絡當時冇嘢撈嘅「寸王」摩連奴，想話斟番呢位葡萄牙名帥回巢，取代施丹。此外，皮里茲當日力邀施丹重掌皇馬帥印嗰陣，原來曾經承諾會為施丹簽入曼聯中場保羅普巴，搞到施丹今季初一直拒絕其他中場增兵選擇，包括唔要基斯甸艾歷臣，但最終普巴一直都傾唔掂，施丹依家唯有焗用烏拉圭新仔中場費達歷高華維迪。

《Soccerlink》話如果皇馬今季最終贏得歐聯的話，施丹係必定會辭職，事關呢位法國傳奇好想急流勇退喎。至於施丹下一站去向，就係佢球員時代曾經效力過嘅祖雲達斯，話施丹想返去教波，同C朗再合作。尤其係家陣祖記喺沙利執教之下，戰績同表現都未令球迷信服，如果施丹肯接受，一定得到球迷支持！