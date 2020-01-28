高比與愛妻曾約定：不坐同一直升機

高比拜仁與二女兒在空難喪生，據航班狀態及洛杉磯本地有經驗的直升機飛行員所講，高比所在的直升機試圖中止行程並回航，但是在經過一座山時，他們沒有減速，最終釀成事故。

據早前報道，由於天氣惡劣，能見度極低，大約在高比直升機起飛的同一時間，由於大霧，洛杉磯警局已將其直升機停航。

此外，據美媒《People》報道，高比拜仁雖然時常選擇直升機前往洛杉磯附近的地區，但他與妻子雲妮莎曾有一個約定，他倆永遠不要一起乘坐同一架直升機。據知情人士透露，高比夫婦於2001年結婚時，就做出了這個約定，如今高比與二女在直升機遇上空難離世，遺下妻子雲妮莎，要為他處理後事，以及照顧其餘三位女兒。

現年37歲的雲妮莎與高比生育了四個女兒，分別是17歲的Natalia、13歲的 Gianna、3歲的Bella及去年6月才出世的小女兒Capri。高比每次乘坐直升機，只會選擇飛行員Ara Zobayan和自己同行，而昨日事故中，Zobayan也不幸喪生。

高比與雲妮莎的約定，無疑是為了女兒們着想，但回想他們這個約定，不免令人痛心。

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