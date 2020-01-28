魔迷震怒！曼聯罪人重召高薪廢柴再成魔

唔係卦？玩嘢咩？英國《每日鏡報》爆料，話備受爭議嘅曼聯罪人高層伍德沃德已經決定再次畀機會「打工皇帝」阿歷斯山齊士，等佢今年夏天重返曼聯省招牌，唔會再將佢外借或出售。想當日A山由阿仙奴入魔，收取50萬鎊周薪但高薪低能，今季外借國米一樣翻唔到身，偏偏依家曼聯高層逆民意要將佢再次重用，係咪真係想「紅魔鬼」推落萬丈深淵，永不翻身呀？

A山喺2018年1月「入魔」，可惜係之後18個月一直表現低迷，完全無法融入球隊，合共45次出戰只入7球。直到舊年夏天，失望到極點嘅「紅魔鬼」終於將佢外借畀意甲國際米蘭，為期一年，「魔迷」終於都有種甩難感覺。

明明之前已經想將A山賣走，不過《每日鏡報》透露，以伍德沃德為首嘅曼聯高層近排疑似食錯藥，態度突然180度轉變，計劃喺季尾歡迎A山回歸。報道仲話，伍德沃德已經同過A山經理人溝通，承諾唔會喺夏天將A山賣斷畀國米或者其他球會，仲會再畀A山機會證明自己。

據知，A山將會被安排參加曼聯今夏嘅季前賽，等佢同現在曼聯大軍進行磨合迎接下季，高層係想佢可以融入主帥蘇斯克查戰術體系之中。事實上，曼聯今季鋒線缺乏經驗，加上近排拉舒福特受傷長抖，搞到前線人腳不足，只係由於A山同國米份借用合約係未有召回條款，「紅魔鬼」先焗住等到暑期先可以重新起用呢位智利名將。

報道仲話，查實連「蘇B」本人都未有徹底放棄A山，相信佢可以喺曼聯搵番自己位置。只係曼聯高層似乎唔知，將會喺2022年夏天同曼聯約滿嘅A山，唔似得被賣斷去「藍黑兵團」嘅盧卡古可以喺意甲重生，相反，A山今季喺國米只係出場7次，射入1球同助攻1次，仲曾經因為足踝受傷休戰2個月添！依家曼聯咁都仲要堅持再畀機會佢，想話「魔迷」唔失望忿怒都幾難，仲想睇到曼聯重返爭標行列？發夢冇咁做啦！