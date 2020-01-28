港超聯　康文署「封場」！球會點樣算？

政府周二（28日）凌晨發出新聞稿，公布暫停所有康文署康樂設施，包括足球場，直至另行通知。足總在周二下午公布賽馬會香港足球總會足球訓練中心由周三（29日）起，會提供有限度開放予超聯球隊作訓練之用，直至另行通知。至於下半季賽事如何安排，將於下月2日後召開的港超聯會中商議及決定。至於原定下月1至4日舉行的「菁英盃」分組賽則會改期，詳情稍後公布。

理文主教練陳曉明表示，若未能操練的話，到復賽時球員的狀態將會較難恢復，但現階段仍會設法讓球員鍛煉體能︰「假設比賽暫停超過1個月時間，而我哋唔郁的話，係會好困難嘅，所以對我哋嚟講，我哋係可以接受唔打比賽，因為依家呢個係非常時期，始終健康係好重要。作為職業運動員，就算冇球場我哋暫時都要想辦法去維持球員心肺同肌肉嘅體能呢兩個元素，可能去跑步等等，總之要維持番個基本體能！如果我哋1個月所有嘢停晒嘅話，喺1個月後開操開始比賽，就算用1個月都未必回復都依家呢個嘅狀況。」

對於處理今季餘下賽事的方法，「陳Sir」則建議先暫停尚未開賽的「足總盃」，務求球隊可以先完成正在進行的聯賽或盃賽，但他對聯賽中途叫停則有保留，因為港超目前各隊的對賽成績並不均等，在經過首循環後，並非每隊也同樣跟另外9隊對賽過。

和富大埔周二（28日）中午如常在廣福球場進行操練，總監馮凱文事前告之球員有關康文署的封場消息，球員得知後感相當無奈，惟在封場前最後一課操練時，態度顯得相當放鬆，更與到場球迷同樂，進行了數節友誼賽。「馮Sir」坦言對措施感「冇辦法」，惟大埔3月要出戰「亞協盃」賽事，球隊必須盡量尋找球場練波維持狀態：「睇下將軍澳訓練中心開唔開，如果可以就暫時入去練住先，不幸都封嘅話就要再諗諗計。」他建議足總應盡可能維持將軍澳足球訓練中心的服務，假如連將軍澳場都閉門，租用如教育大學球場等私家球場，或傑志訓練中心為最後方案。

按照原定安排，富力R&F已於周一（27日）復操，主帥楊正光回應時表示，會密切留意足總的安排，假如賽事短期內不會重開的話，他會與會方研究，希望讓球員先後返港，但一切都要待足總有明確安排。

其實，不少球會都建議足總安排「閉門作賽」，好讓球季能夠順利在5月前完成，其中一大考慮乃球員的合約問題，標準流浪總監李輝立表示：「好似我哋球隊咁，球員嘅合約大部份都係到5月31 日，若果球季唔可以喺5月前完成，咁點樣算呢？我哋係細球會，畀多一、兩個月合約啲球員，真係搞唔掂！就算當錢解決到，球員接唔接受又係另一個考慮。所以希望足總果斷啲，聽吓球會嘅意見安排閉門作賽啦！」

支持閉門作賽的球會還有冠忠南區，主席陳文俊表示：「政府封場都係擔心人群聚集啫，咁閉門作賽咪唔使擔心囉，無球迷入場嘅話，連大部分場地工作人員，好似票務、保安等等都唔使，兩隊波連埋球證有幾多人啫？希望足總可以安排到場地畀球會去閉門作賽，一日踢兩場，戲碼好嘅賽事就安排埋直播，等球季可以喺5月前完成咗佢啦！」據悉，傾向「閉門作賽」的球會除標準流浪和冠忠南區外，還包括香港飛馬和佳聯元朗。