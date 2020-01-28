30萬粉絲簽名　呼籲NBA標誌轉為高比

全體育界正為高比拜仁離世而哀悼，有球迷更希望通過不同方代紀念這位傳奇，讓「曼巴精神」能夠永久讓世人銘記;有球迷更提意將高比成為NBA的新標誌。

今天湖人對快艇的比賽雖然延期，但仍有大量粉絲在斯台普斯中心的廣場前，手持鮮花身穿高比球衣為偉大傳奇祈禱；有球迷呼籲聯盟將高比的剪影作為新NBA Logo以示永遠紀念。

目前已有超過30萬球迷完成簽名，他們多數留下「永遠的曼巴」、「永不忘記」、「GOAT」及、「傳奇不滅」等訊息。眾所周知，目前NBA的標誌是快艇顧問韋斯特，韋斯特已不只一次的表示，其實不希望自己的剪影成為NBA標誌，這可能是出於謙遜，而當年韋斯特為湖人帶來了高比，以這個「OK組合」完成三連冠。

至於今日獨行俠則重拾贏波感覺，當鍚全場攻入29分11個籃板及5次助攻，帶領球隊上半場已有雙位數的優勢領先，最終他們以107比97作客擊敗雷霆，被終止連勝。

今日戰果(前者主場)

活塞 100:115 騎士

熱火 113:92 魔術

雷霆 97:107 獨行俠

公牛 110:109 馬刺

獨行俠129:133 帝王

爵士 117:126 火箭

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