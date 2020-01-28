擺脫「前輩之名」　畢頓：我係我

談起畢頓（Seb），很多球迷自然會聯想起退役港腳麥基，皆因不論其出生地、成長背景，抑或球場上擔當的位置，畢頓都猶如一位「麥基2.0」般相似。然而這名傑志小將希望，藉着穩定和出色的表現，擺脫「前輩之名」，誓言要做回「畢頓1.0」！■圖：文／黃雋謙

畢頓的父母早在1994年移居香港，1999年誕下畢頓並定居於梅窩。他細說其成長環境：「我屋企人嚟自倫敦，由細到大都係聽英文音樂、睇英文電視節目長大，以前會諗自己係一個英國人。」

食叉燒飯魚蛋做地道港人

在英國文化薰陶下成長，但居住在香港這座東方城市，Seb坦言其生活方式與一般港人無異：「平時出入都係搭地鐵，亦會喺油尖旺流連，食叉燒飯、魚蛋等港式食物。」對比起父母的家鄉城市，Seb自言對香港的歸屬感更大：「每次去倫敦都係返去度假，反而返香港嘅感覺係回家返學同工作，喺到我更有安全感，所以會覺得香港先係真正嘅家。」

畢頓中學就讀國際學校，校中不乏優秀的年輕足球員。然而這些同學很多都持有外國護照，大部分畢業後都會回到原居地延續足球事業，惟獨Seb比起很多土生土長的人更愛香港。畢業後並沒有離開，選擇真真正正成為一位香港人，希望以足球回饋這個家：「18歲時我決定捨棄英國國籍，申請特區護照，留喺香港踢波。一來我可以用本地球員身份為傑志踢亞洲賽，二來我想爭取入香港隊，因為呢到係我屋企，着起香港隊波衫係我嘅人生目標！」

最難忘首次港超聯上陣

擔任右翼鋒的畢頓，擅於利用速度過關斬將，無疑與同來自英國的前港腳麥基相似。他表示，時常有人將他與麥基相提並論，但Seb坦言不想活在前輩的陰影下，期望能打出自我風格：「我唔想做『Second Mckee』，只想做『First Seb Buddle』！」

Seb今季在「藍鳥」新帥施利斯高域麾下，獲得不少上陣機會證明自己，更在去年10月對理文的菁英盃賽事中，攻入職業生涯第一球。不過他始終認為至今最難忘的比賽，是3年前的一場賽事：「我最記得係2016至17年球季，首次喺港超聯上陣對理文流浪嗰場波。當時我尾段入替，球迷嗌我個名，完場後同佢哋握手，雖然只係踢咗15分鐘，但感受依家仲好深刻，嗰晚返家直頭瞓唔着！」

由廠粉移情史達寧

畢頓除了是一位足球員，其父母其實都是足球狂熱分子，更是英超勁旅阿仙奴的熱血球迷：「我爸爸媽媽以前有阿仙奴季票，細個嗰陣佢哋會買『兵工廠』波衫畀我。」他還透露以前的足球偶像，是「高貝利之王」亨利和禾確特。

不過自從去年7月，在對曼城的友賽中遇到一位英超球星後，畢頓便「移情別戀」：「上年對『藍月亮』嘅友賽後，同史達寧交談，佢好好人，而且我哋都係速度型球員，我依家好鍾意佢，仲會參考佢嘅踢法添！」

畢頓Profile

英文姓名：Sebastian Robert Buddle

年齡：20

出身城市：香港

位置：右翼鋒、右中場

高度：1米80 體重：65公斤

今季出場次數／入球：7場／1球