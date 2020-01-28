曼聯有救？PSG轉會大師接近加盟

英超曼聯近年喺轉會市場頻頻失手，一係簽錯水貨好似買入費特洛迪古斯，一係就險簽失機好似艾寧夏蘭特，不過，嚟緊呢個慘況可能會得到改善，事關根據英國《每日鏡報》所講，佢哋正同前巴黎聖日耳門體育總監安達路軒歷基傾到關鍵階段，有望正式來投。要知道安達路軒歷基之前幫PSG簽過尼馬同基利安麥巴比等巨星，絕對係轉會專家，如果「紅魔鬼」有佢加盟，前途一片光明呀！

現年51歲嘅安達路軒歷基，之前係喺葡萄牙班霸波圖由傳媒助理做起，到2005年升咗做波圖體育總監。喺佢為波圖工作期間，班波拎咗7次葡超冠軍，堅有料呀！到2017年佢加入PSG又係做體育總監，包括尼馬、麥巴比同丹尼爾都係由佢傾返嚟，直到舊年6月佢先唔撈，而期間PSG又係法甲連續兩季，證明佢做到邊贏到邊啦！

根據法國媒體《Foot Mercato》報道，安達路軒歷基自從舊年年中離職之後，就決定抖抖先再定去向，但近排就曾得到國際米蘭邀請加盟。至於曼聯，佢哋個行政總監伍德沃德其實由上季開始就想搵個新體育總監去專門處理海外買人事務，尤其係當「紅魔鬼」近年買入包括迪馬利亞、法卡奧同舒韋恩史迪加等，都未達預期效果。

至於喺安達路軒歷基之外，包括里爾嘅足球總監路爾斯甘波斯、紅牛集團體育總監蘭歷克，以至前曼聯球員雲達沙同里奧費迪南都係佢哋考慮聘用對象，不過講到最合適人選，必定係安達路軒歷基。相信「魔迷」都想有朝一日見到，好似麥巴比呢類高質超新星加盟，曼聯先有復興希望囉！