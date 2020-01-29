曼聯斟掂葡超林柏特　48小時內官宣

外號「葡超林柏特」嘅波基斯費南迪斯，即將加盟曼聯。經過多輪談判拉鋸，曼聯同意簽入士砵亭中場球星波基斯費南迪斯，將於冬窗關閉前、48小時內完成交易，轉會費各項細節都傾妥，最高可達6800萬鎊(約6.8億港元)，成為曼聯冬窗第一簽。

歐洲各大著名記者已經收到風，得悉這宗交易，包括《BBC》嘅Simon Stone等傳媒爭相爆料，由於曼聯已經同意高昂轉會費，最大障礙已消除，曼聯與士砵亭現就細節最後敲定，「波費」經理人亦在兩隊開會期間放出風聲，表示對交易「有信心」。

報道指，轉會費6800萬鎊是最高金額，必須符合多個條件，「波費」轉會費基本金額為4700萬鎊，如奪得冠軍另加850萬鎊，另外再加1250萬鎊有條件轉會費，例如「波費」當選金球獎，曼聯就要向士砵亭支付相關轉會費。

曼聯早於2018年夏天已對該位25歲中場有興趣，但多次斟介都冇下文，今次講到咁實，相信可以成事。「波費」司職中場，上季為士砵亭上陣53場入33球18次助攻，入球數字比許多前鋒還要高，被譽為「葡超林柏特」，今季「波費」保持表現，上陣28場入15球，咁靚嘅數據，應該幫到曼聯。