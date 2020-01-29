【有片】曼迷暴動！20蒙面人幫廢柴總裁裝修

曼聯近年成績差勁，就連轉會市場表現亦勁唔對路，曼聯球迷對班主格拉沙家族以及行政總裁伍德沃德嘅不滿已經去到頂點。英國時間周二晚，有超過20名蒙面嘅曼聯球迷去到伍德沃德大宅外抗議，期間更向大宅射煙花同掟煙霧彈，幸好伍德沃德同佢屋企人當時唔喺屋入面，事件中亦冇人受傷。

英國傳媒報道，今次襲擊伍德沃德大宅嘅人係嚟自曼聯激進球迷組織「Men In Black」，成員多數着深色衫同蒙面行動，消息指為數約20至30人周二晚去到伍德沃德嘅柴郡大宅外聚集，先係喺鐵閘外透過對講機要求對話，但並冇得到回應，有人隨即向大宅方向射煙花，並且投擲多個紅色煙霧彈，並喺屋企塗鴉後離開。據知伍德沃德同佢老婆以及一對孖生仔女當時唔喺屋內。

有一名抗議者向傳媒透露：「伍德沃德呢個行政總裁簡直係災難，佢應該即刻離開曼聯！好多球迷都表達咗意見，但佢完全唔聽，只係掛住自己400萬鎊年薪，所以我哋決定親自拜訪同佢見面，雖然唔能夠對話，但我諗佢應該收到我哋嘅訊息，我哋係唔會睇住曼聯被摧殘而乜都唔做。」

襲擊事件發生後，曼聯亦立即發出聲明譴責暴行：「曼聯知悉其中一名員工屋企發生襲擊事件，全個足球壇都會支持曼聯，全面配合警方去捉拿嗰班施襲嘅人，所以被確認嘅犯罪者，將會被球會終生禁止參與球會活動，而且可能會面臨檢控。球迷表達意見係一件事，刑事毀壞導致其他人生命受威脅係令一回事，今次事件冇任何借口。」