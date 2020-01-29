【高比遇難】9具遺體尋獲　失事前影片曝光

NBA傳奇高比拜仁周一(27號)遇直升機空難，導致9人死亡的慘劇， 洛杉磯警方周三(29號)宣布已經全數尋獲9具遺體，法醫官早前已經透過指紋確認高比拜仁遇難，雖然有關方面未全數公布9名死者身份，不過根據遇難者家人消息，9位遇難者包括高比拜仁及其13歲女兒Gianna、棒球教練John Altobelli與其妻子Keri及女兒Alyssa(Gianna隊友)、13歲的Payton(Gianna隊友)與她的母親Sarah、籃球隊教練Christina Mauser及直升機的機師Ara Zobayan。

洛杉磯警方調查指出，高比拜仁所乘坐的直升機，墜毀前曾經在2,300呎高空高速下跌，並不尋常，而直升機未有裝備飛行紀錄儀及駕駛艙語音紀錄儀，令調查難度大大增加。近日更有直升機失事前影片曝光，住在空難現場附近的David Lyudmirsky表示，當有有直升機在其屋外以極低空盤旋：「直升機一直在繞圈，而且飛得極低，好像隨便掉東西也能掟到他們一樣，實在很不正常。」據飛行資料顯示，高比拜仁的直升機曾在那兒盤旋12分鐘，等候航空交通部門批准在濃霧中繼續飛行，而直升機一度下降至700呎低飛。

David Lyudmirsky表示：「我經常會拍下奇怪的事情，很不幸今次拍到的，是高比拜仁與他女兒以及其他人直升機失事前31分鐘的情況。」