搞邊科？國米賤賣應屆南美足球先生

正當全球各大球會都用天價爭買世界頂級前鋒，不過意甲國際米蘭今日反而將旗下應屆南美足球先生加比爾巴保沙以1,800萬歐元賤賣畀法林明高，真係搞邊科呀？

查實現年只得23歲嘅加比爾巴保沙，初出道喺巴甲老牌勁旅山度士成名，有個叫「加比高(Goal)」嘅外號，就知佢幾犀利同高潛質。2016年夏天，國米用高達2,950萬歐元高價買入「加比高」，仲同佢一簽就簽5年約。可惜嘅係，呢位巴西天才嚟到意甲唔多適應，喺16/17賽後為「藍黑兵團」上陣10場先入得1球咋。

之後一季，國米索性將佢外借去葡超賓菲加，可惜又係冇料到，效力半季只係出場5次入1球。跟住國米冇晒計，唯有將佢重召再外借返去畀山度士，呢個時候先見到「加比高」返晒嚟，2018年，加比爾巴保沙為山度士上陣53場攻入27球，重現入球機器本色。到咗2019年中，今次國米再將佢外借去法林明高，結果佢上年共為法林明高上陣59場轟入43球，幫球隊贏咗巴甲同自由盃冠軍，自己仲要當選2019南美足球先生添！

雖然踢得好勁，不過國米就唔想再畀機會佢，家陣就決定將佢賣斷畀法林明高，基本轉會費只係1,500萬歐元，另加300萬歐元浮動條款，同時如果將來法林明高將「加比高」賣走，國米會再收20%分成，似乎只係想喺當日投資，收得番幾多得幾多。