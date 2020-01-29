專欄輪住嚟　作客吉打親歷最震撼畫面

大家好，我係董浩然！今季有幸加盟和富大埔，同呢隊上季聯賽冠軍出戰亞洲球會最高級別嘅「亞冠盃」外圍賽。諗番起我以前都試過以球員身份踢過「亞協盃」，但係冇諗過十幾年後，竟然會以教練身份再參與亞洲賽，實屬榮幸。

呢次係我首次去到吉打呢個地方。第一樣發現嘅野，就係當地人對足球嘅熱誠！球隊坐車期間，發現馬路邊嘅LCD大電視，其中一頁就係介紹緊我哋場波。仲有一樣好震撼嘅野，就係吉打球迷嘅熱情。我哋球隊巴士未到球場，沿途已有大批球迷等住入場。就算係客隊嘅隊巴，球迷都會夾道歡迎，相當友善。

進到球場後，我先發現成個達魯阿曼球場坐咗近兩萬球迷！而我哋就喺充滿歡呼聲、歌聲下嘅球場入面踢呢場波。講真呀，見到咁嘅畫面，我哋所有人真係有啲壓力。完場後吉打球員去球迷區接受歌聲祝賀時，係我第一次喺球場入面親身感受到咁澎湃嘅氣氛！嗰種彷彿連個身體都畀歌聲震動嘅感覺，對上一次都應該要數番十年前東亞運決賽喇（嗰陣我係睇波啫）。

場波我哋大敗而回，大家一定覺得失望，作為教練團一分子，自己更加責無旁貸。不過比賽已成過去，唯有藉住今場比賽吸取經驗，為之後嘅本地賽事同「亞協盃」做好調整。

感謝球迷長途拔涉支持

講到最後，一定要多謝一班從香港遠道而嚟支持嘅大埔球迷。講真，踢呢場波之前，大家都唔知吉打喺邊，而要去到吉打作客就真係一啲都唔易。球迷你哋都千辛萬苦咁入場支持，只能夠講一句：萬分感激！有你哋嘅支持，球員無論幾攰都好，都一定繼續跑落去。之後就要勞煩你哋落力打氣，等我哋一齊行番上高山！

和富大埔

守門員教練 董浩然