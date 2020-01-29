emoji洩行蹤！費南迪斯飛緊去曼聯做體測

英國各大傳媒早前爆料，指曼聯已經同意用總值6800萬鎊「組合轉會費」簽入士砵亭中場波基斯費南迪斯。最新消息，葡萄牙媒體SIC捉到呢位25歲「新人王」訪問，佢承認好想去英超比賽，佢同朋友合照時，笑到四萬咁口，更被一個emoji「出賣」，似準備飛去曼聯做體測。

波基斯費南迪斯準備開車走人時，葡萄牙媒體SIC記者走前問佢想唔想去英超搵食，佢答一直都想，記者再問佢係唔係加盟曼聯，呢位葡萄牙國腳就不置可否。

不過，波基斯費南迪斯去向就被朋友「出賣」，佢同朋友Carolina Deslandes喺升降機內合照，被Carolina放上社交網，除咗見到「波費」笑逐顏開之外，仲發現相中有個「飛機」emoji，疑似準備飛去曼聯做體測，睇嚟曼迷好快收到好消息。

英國《太陽報》指波基斯費南迪斯將會同曼聯簽約4年半，仲可以優先續約1年。轉會費方面，包括基本金額4700萬鎊，如奪得冠軍另加850萬鎊，另外再加1250萬鎊有條件轉會費。

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