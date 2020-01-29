有咁啱得咁蹺　兩位都有恩師提攜喎！

上季勇奪「菁英盃」的理文，今季在衞冕路遇上阻滯，不過隨着「菁英盃」分組賽改為以雙循環進行，陣中U22球員上陣機會倍增，周家樂與鄧匡延兩位適齡球員均認為「菁英盃」給予學習機會，決心爭取表現並力求進步，以答謝恩師提攜！

圖/文：何彥霆

正於港大修讀會計及金融學理的鄧匡延，加入校隊後獲得兼任港大足球隊教練及理文助教的曾昭達賞識，最終獲薦加盟理文。「匡延」除了感激「達Sir」提攜外，亦慶幸球會給予很大自由度，助他分配時間應付學業，儘管他年幼時曾以港隊青年軍身份踏足旺角大球場，但相隔數年重返這個港足勝地的體驗，令他迅速成長︰「一場『菁英盃』比賽學到嘅嘢，其實比學界比賽，又或者練幾個禮拜波更加多，因為職業賽嘅關係，大家都會投入好多，又有觀眾嘅壓力令自己更專注，比賽做錯特別深刻，因此改進得更快。」

首次踏上港超舞台的鄧匡延認為，心態及體能固然是足球員成功之道，但了解自身不足，並找到對的學習對象，就可以事半功倍︰「最初嚟到理文，見到隊友經驗豐富同好勁，我會好驚去用波、會好怯，依家先開始敢用波，進步都快咗。我鍾意踢進攻中場，奈何自己身體質素唔夠好，要日後再鍛煉，所以暫時要喺邊路發展。隊友亞哥斯達係我嘅學習對象，佢係一個好典型、好叻嘅進攻中場，令我睇通好多嘢，學習佢嘅進攻方式令我進步好大！」

今年在理文迎來職業生涯第3個球季的周家樂，坦言實戰經驗讓自己吸收得最快，亦感謝主教練陳曉明讓他在賽事中處理死球，提升戰力︰「我第一年踢職業以學習為主，第二年跟『陳Sir』學到好多細節上嘅嘢同幫波嘅意識，佢好專業，令我喺思維上學到好多。希望喺今季『菁英盃』8場都有出場機會，唔理正選定後備，最緊要有得踢。球隊今季聯賽成績好，應付多邊戰線需要唔同人手，我哋一班年輕球員，喺『菁英盃』就有機會表現自己！以前踢青年隊時，罰球、角球都由我處理，好開心『陳Sir』見到我有呢方面嘅能力，可以將自己嘅長處發揮出嚟！」

談及對自己足球路上影響最大的人，「家樂」坦言非青訓球會自由人創辦人之一的蘇來強莫屬，而代表港隊U20五人隊的經驗亦令他有得着︰「細個踢『自由人』嗰陣，『蘇Sir』（蘇來強）睇好我可以踢超聯，所以佢將我推薦畀理文，依家喺『菁英盃』有穩定嘅上陣機會，自己都會好好把握，證明自己能力！『蘇Sir』影響我最大，佢教嘅技術好全面，好適合將來有意投身職業足球嘅球員，佢係一個良師益友，練波時練波，玩還玩，分得好開，對我幫助好大。另外就係香港五人足球代表隊，踢5人對踢11人好有幫助，因為如果5人踢得好，踢11人自然會好。」