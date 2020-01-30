曼城續約英超數據王　有佢喺度贏面最高

英超曼城今季爭標雖然形勢麻麻，但近幾年佢哋成績出色都係有目共睹，當中其中一個重要功臣，肯定係34歲嘅巴西老將中場費蘭甸奴。唔講唔知，原來佢喺加盟曼城以來，出場勝率就高達7成，係全英超最高，佢仲有多項數據都喺英超名列前茅，難怪「藍月亮」今日宣布正式同佢續約一年，絕對係曼城球迷喜訊呀！

能夠兼任中堅同防中嘅費蘭甸奴，近年一直係曼城攻守戰術核心，佢份約原本喺今夏到期，即係話佢已經可以同任何球隊傾新約，然後喺季尾加盟。不過，喺曼城效力咗6季嘅佢，一直未有同其他球會傾，相反，佢依家決定同曼城續多一年約去到2021年夏天。

事實上，踢法全面嘅費蘭甸奴對曼城堅係重要，而睇埋數據，曼城有佢喺度都贏面大增。今季費蘭甸奴已經錄我37次偷波，11次攔截，呢兩項數據都係曼城隊中最高。此外，佢帶波跑動距離達到6,120米，係全英超第3；帶波向前跑動距離係4,347米，更加係英超最高。仲有，呢位巴西球星至今為曼城喺英超出場214次，贏出其中149場，比率達到70%係同期英超最高。睇晒上述數據，呢份新約絕對係費蘭甸奴應得啦！