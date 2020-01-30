曼聯士砵亭齊官宣　波基斯費南迪斯入魔

曼聯與士砵亭周四(30日)凌晨齊齊官方宣布，25歲葡萄牙中場波基斯費南迪斯正式由士砵亭轉投曼聯，簽約4年半，士砵亭公布轉會費最高可達8000萬歐元(約6.8億港元)，曼聯官網亦以「波費」加盟作頭條，一切順利嘅話，波費可於下場聯賽鬥狼隊亮相。

士砵亭公開「波費」轉會細節，基本轉會費為5500萬歐元，達到指定上陣次數再加500萬歐元，曼聯獲得歐聯資格再加500萬歐元，「波費」獲得特定個人獎例如金球獎，再加1500萬歐元；此外，曼聯將來出售「波費」，士砵亭可分帳10%。

士砵亭過往有唔少巨星轉投曼聯，「波費」是第4位，之前3人計有C朗拿度、拿尼及馬高斯盧祖，C朗及拿尼離隊多時，至於馬高斯盧祖於「波費」宣布加盟曼聯之前數小時，已宣布外借到阿根廷學生隊。

波基斯費南迪斯外號「葡超林柏特」，主要係話佢身為中場球員，但入球量驚人，上季為士砵亭上陣53場入33球18助攻，今季上陣28場入15球，肯定有助強化曼聯中場實力。