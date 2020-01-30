砌低韋斯咸　利物浦實現英超全壘打

利物浦周四(30日)凌晨在英超補賽，作客以2比0擊敗韋斯咸，以24戰得70分居榜首，拋離次席曼城19分。今場勝仗打破利物浦球會紀錄，成功將英超19支球隊擊敗，創下紅軍史上首次贏盡頂級聯賽內所有對手，實現英超全壘打。

沙迪奧文尼受傷，利物浦今仗改派福將奧歷治擔任正選，而佢真係做到嘢，35分鐘在禁區內遭對方兩名後衞侵犯倒地，博得12碼，穆罕默德沙拿操刀破網，順利為紅軍打破僵局。

52分鐘利物浦憑一次反擊擴大比數，穆罕默德沙拿過半場後腳面交波，皮球路線巧妙落在阿歷士張伯倫落下，後者推順單刀射成2比0穩住勝局。

70分鐘韋斯咸一次凌厲反擊，幾乎令紅軍失守，迪格蘭賴斯突破利物浦防線近門勁射，艾利臣比加擋出不遠，阿歷山大阿諾特大腳解圍竟射向自己龍門，幸好中柱彈出避過擺烏龍尷尬情況，亦可見利物浦確實有運，最終保持2比0勝局完場。

利物浦對韋斯咸之前，已經擊敗英超其餘18隊，未贏韋斯咸皆因去年底要應付世冠盃，對韋斯咸之戰改期而已，今場如願贏波，亦令紅軍實現通殺英超19隊壯舉，真正做到英超無敵。