用CBA經歷喚醒本土兵　惠龍兒想振興港籃

認真，容不下一絲怠慢的認真，這是惠龍兒給記者的感覺。訪問約在10時半，他早到了15分鐘，「不如開始吧。」在鏡頭前擺了幾個甫士，便自顧自運球、投籃、背打……彷彿回到小時候在源禾路打波度過的時光。整個訪問最讓人動容的「認真」，在於身份：「我是混血兒，似『鬼仔』。但我是一個香港人，我為此自豪。」兩年CBA的經驗，更令他決心喚醒本地球員，一同興起香港籃球！

■圖／文：許思彤、余樂詩

16歲那年，惠龍兒（Duncan）在游泳和籃球之間選擇了後者。22歲穿上南華球衣。8年過後北上闖蕩更大的舞台，換來另一套思想、經驗，和拉傷的阿基里斯腱。然後，便是南華重返巔峰的畫面。訪問原本圍繞CBA的歲月，但Duncan說得最多的，卻是香港。

從第一中鋒 到名單以外

「打港隊，看看職業的世界。」定格青春的兩件事，Duncan用隊長身份超額完成前一項，CBA選秀卻碰一鼻子灰，作為狀元大熱，一路選不到。事後總被問到怎麼會落選。實力不夠？拚命健身、練球。選秀經驗太淺？用更成熟的自己，再試一年。「我想證明他們是錯的。」終於浙江稠州的探花籤，選中了這位港加混血兒，為他的人生清單畫上剔號，寫下更多「待辦事項」。

「我花了很長時間適應CBA的輪替。」職業的玩法，就是爭，跟對手爭，也跟隊友爭。除了高薪聘來的外援，大概沒幾個必然正選。「上場打30幾分鐘，下場連12人名單也躋不進。」卸下「香港首席中鋒」的光環，改打陌生的4號位，有否後悔？「後悔，是從前沒逼自己練更全面的技術。」起跑慢了，惟有追回來。球隊練習後多留一會惡補進度。「你問問南華隊友，我永遠是最遲走的。」

自信已達CBA水平

努力總會被看到。來到南京同曦被委以重任，在15場比賽擔當正選。Duncan說起最難忘的幾場，「第一場對天津，拿了16分5籃板，關鍵時刻鎖住Cole Aldrich。第二場對北京，也是16分，對面的Justin Hamilton說了好幾次：『喂，你這個動作真漂亮，像NBA球員。』還有季尾對上海，最後一分鐘偷了前MVP、費迪特的球，傳給隊友拋開比數……」所有細節，巨細無遺。「至少證明，我達到了CBA的水平。」

一切朝着正確方向發展，除了左腳的阿基里斯腱。「賽季後有兩個選擇。好好休息的話，大概已經完全康復；繼續打完香港的球季，就『有排抖』。」利害鮮明，誰會拿自己的腳開玩笑？前年甲一總決賽，南華在領先2比0的情況下被東方龍獅逆轉，身在南京的Duncan給隊友發了一段訊息：「無論如何，明年我一定回來。」回來了，他苦笑剖白：「好痛好驚，每天都是捱。」但沒有他力抗賀斯福、費格遜，就沒有全勝封王的南華，「很值得。」為免腳傷加重，暫別CBA，也值得，「我對香港籃球的感情，是另一個層次。」

愛香港籃球的香港人

對於身份認同，Duncan百分百認真，「我是香港人，我想振興香港籃球！」只要擁護這片土地，你就屬於這片土地。這是過去半年，深刻體會的道理。「我為籃球生涯排了『Top 5 moments』。當上南華和港隊隊長，是無可替代的。」帶領南華登頂，獲選MVP，及後跟隨港隊周遊列國，更是從未想過的光榮。「比進軍CBA還光榮？」答案斬釘截鐵：「一定。」

要尋求進步，興起香港籃球，最快途徑就是外闖，再用過來人的身份，幫助非職業的變得一樣強。「其實中港差距沒那麼大，好些本地球員，身體質素比CBA的還好，但缺少了覺悟。如果有人提醒我，一早往4號位方向發展就好了。」如今的Duncan，也會成為提醒別人的存在。原因大家都是香港籃球員，願望自然一樣。

鼠年新郎3喜臨門

踏入鼠年，Duncan帶來3個好消息，除了經常掛在嘴邊的南華、港隊，還有終身大事。去年夏天Duncan宣布與認識兩年多的女友Nicole訂婚。Duncan望望一直在場邊等候的Nicole，甜絲絲說起他們的故事：「其實Nathan（余理洋）是我們的媒人，我很幸福，可以找到一個人，支持我全心投入籃球。」他透露兩人將在今年完婚，婚禮會在峇里島舉行。

入圍候選「最佳運動隊伍」

第2個喜訊，是Duncan的傷勢，經過數月休養已康復8成，正式投入港隊訓練。儘管港隊尚未公布亞洲盃外圍賽的12人名單，但Duncan表示非常渴望參賽。如無意外，他2月便會登場，隨港隊火併同組對手關島和新西蘭。另外應屆甲一聯賽冠軍南華繼2018年後，再獲提名「香港傑出運動員選舉」的「最佳運動隊伍」獎項，南華和Duncan球迷，記得上網投票支持。

惠龍兒

profile

出生：1989年9月28日（30歲）

身高：2米06 重量：118公斤 位置：大前鋒／中鋒

曾效力球隊：

2007-09 安青

2009-10 福建

2011-17 南華

2017-18 浙江稠州金牛

2018-19 南京同曦大聖

2019- 南華

重要獎項：

香港甲一聯賽冠軍（2012、13、16、17、19）

香港甲一聯賽最有價值球員（2016、17）

香港高級組銀牌冠軍（2012、13、15、16、17）