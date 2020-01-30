疫情無損雄心　港甲晉峰買西丙外援打江山

正當港超聯球隊受疫情影響，操練受到阻礙之際，港甲豪門晉峰卻不敢怠慢，周四（30日）早上假京士柏運動場進行操練。晉峰半季暫以30分高踞榜首，總教練何信賢揚言下半季目標明確：「升班！」為此，他們更剛羅致2名曾效力西丙球隊的外援補強。

晉峰季初曾公布其班費超過600萬，更請來西班牙教練艾斯達維貫徹巴塞式傳控踢法，揚言爭取甲組聯賽冠軍，堂堂正正取得港超聯入場券。港甲聯賽一半過去，晉峰並無令球迷失望，暫以13戰9勝3和1負，得30分成績位列榜首。總教練何信賢認為球隊半季達標，球員的鬥心和控球能力在艾斯達維麾下提升不少，但在體能和速度上仍然有進步空間。

季初晉峰對升班未抱很大決心，如今成為季中冠軍，「何Sir」終為晉峰定下明確目標：「我哋衝超決心好強，係成隊波嘅願望。」雖然雄心壯志，但他並不希望球員過份自信，組軍策略仍在初步階段，假如升超陣容仍可能有很大變動。為增強實力，球隊剛引入2名外援——卡爾特納和費利浦薩，前者為西班牙籍防守中場，擅於攔截和控制節奏；後者為巴西翼鋒，擅於入楔和突破，兩者均曾效力西丙多支球隊。「何Sir」指新兵將能刺激華人球員的思維：「畀佢哋睇下就算只係西丙，佢哋嘅能力同對自己要求都好高。」

受武漢肺炎疫情所致，康文署轄下球場關閉，何信賢坦言球隊操練受到影響，恆常操練唯有靠租用如京士柏等私人場地，但無論如何晉峰都不會因而停步：「雖然聯賽停咗，但我哋一定要行落去。球員要靠恆常訓練維持信心，而且我哋係職業球隊，冇停嘅空間。」他透露會積極約港超聯球隊進行友賽，或作球場外的體能練習維持狀態。而面對聯賽停擺，「何Sir」建議足總在復賽後可縮減場數，盡量在7月前完成賽季。

13戰中，「1哥」晉峰攻入29球，雖然僅計入球數字，並不及積分榜排得2的景峰（44球）、第3的港會（38球），以及第4的南華（30球），但在防守力方面晉峰卻非常突出，開季至今只失掉11球。

晉峰29個聯賽入球中，其中6球來自隊中首席射手、現年26歲的何思哲，他先後在對深水埗、永義地產和公民的賽事「梅開二度」；次席射手為同樣射入了5球的Brown, Jordon Graham John和黃偉國。對於自己在上半季的演出，何思哲作出這樣的自我評價：「我自己係多利用走位入楔射門嘅前鋒，所以球隊善用短傳入滲嘅打法，有助我容易啲入波。」他認為晉峰假如升超，自己有信心繼續留隊：「餘下半季盡量裝備自己，有信心可以跟球隊升班。」

至於13場聯賽均出任正選的香港U23門將林駿杰，對於晉峰乃目前港甲中失球最少的球隊，感到高興卻未有邀功：「我本身踢開5人，所以11人足球上有啲位冇咁純熟。呢年跟何國泉教練，慢慢學咗好多唔只喺技術上，甚至幫波、戰術上嘅知識，咁樣可以幫到隊友。」

卡爾特納Profile

英文姓名：Carles Tena Parra

年齡：27

國籍：西班牙

身高：1米81

位置：防守中場、中堅

曾效力球隊：Santfeliuenc FC、CE Europa、UE Figueres（西丙）

費利浦薩Profile

英文姓名：Felipe Sa

年齡：24

國籍：巴西

身高：1米69

位置：翼鋒、前鋒

曾效力球隊：Sant Andreu、EC Granollers、AD Alcorcon B（西丙）