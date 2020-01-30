【有片】魔迷心涼　蘇B爆粗鬧爆連格

英超老牌勁旅曼聯尋晚喺英聯盃作客小勝曼城1比0，表現雖然唔曳，但唔足以反超「藍月亮」，最終以總比數2比3不敵曼城4強出局。場波一直踢得勁肉緊，下半場連格一次前場交失波，激到場邊嘅領隊蘇斯克查爆粗大鬧，轉個頭仲將「連美斯」換走埋，呢一幕對於唔少曼聯迷可能係全場最精彩鏡頭呀！

畀香港網民寸佢係「連美斯」嘅連格，上場足總盃入波，將佢今年總入球數字打破上季0球數字，以為佢翻生爭氣，點知今場擔正又回復水準，繼續冇料到。連格今場唯一貢獻係曼聯入波嘅罰球，算係由佢搏返嚟，不過其餘時候，佢真係踢得麻麻。尤其係下半場中段，連格一次喺前場第一時間回傳畀隊友費特洛迪古斯，點知交錯位畀曼城球員截到打反擊，好彩最終史達寧射失，曼聯先冇被追和。

睇見呢一幕嘅「蘇B」，即刻喺場邊爆粗怒吼：「你再嚟多一次，ＸＸＸ我就換走你！」5分鐘之後，「蘇B」真係將連格換走，不過呢個時候，「蘇B」已經冷靜番，同連格擊掌再攬番吓，反而「連美斯」好似未驚完，唔多敢望就走番入更衣室！