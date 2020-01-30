前國米巴西名將掛靴　威到有私人博物館

仲記得佢嗎？拍住朗拿度贏得2002世界盃嘅著名巴西國腳盧斯奧，宣布正式掛靴喇！現年41歲嘅佢，話退役之後唔會離開球圈，但做乜就未有透露。呢位巴西一代中堅球員生涯得獎無數，威到可以喺自己家鄉整咗個私人博物館畀自己，真係唔到你唔服呀！

盧斯奧尋日正式結束22年球員生涯，佢接受巴西《環球體育》訪問話：「對我嚟講，呢日係特殊嘅一日，今日我正式結束自己嘅職業球員生涯。我好自豪，感謝上帝、感謝巴西、感謝我家人，同埋感謝一直以來直接或間接支持我嘅每一個人。」

喺巴西國際體育會出道，盧斯奧之後勇闖歐洲加盟德甲利華古遜，正式打響名堂。呢位巴西中堅踢法硬朗，能攻擅守，跟住仲得到德甲班霸拜仁慕尼黑賞識邀請過檔。喺拜仁效力5季期間，先後為球會贏得3次德甲、3次德國盃。09年佢改投國際米蘭，仲係2010年幫「藍黑兵團」成為歐聯、意甲同意盃三冠王添！

2012年盧斯奧同國米解約，曾經短暫效力祖雲達斯。之後年底佢回流巴西，踢過聖保羅同彭美拉斯等，又去過印度拉食，近兩年則效力巴西人踢巴丁聯賽。值得一提，盧斯奧喺家鄉阿雷格里港嘅私人博物館，有佢職業生涯贏得嘅獎盃、獎牌，仲有佢着過嘅波衫同波砵，勁多紀念價值嘢，真係幾值得大家去捧場呀！