遺孀雲妮莎首次回應　IG頭像換高比與愛女

過了兩天，高比拜仁的遺孀雲妮莎周三（29日）首次公開發文，並將IG頭像換上了高比與愛女Gianna的合照。

雲妮莎多謝各界的支持及慰問，並形容這是人生最艱難的時刻：「我和女兒們都感謝超過百萬人在這段難艱時間對我們的支持，多謝大家的祈禱，我們真的很需要，突然失去了我的摯愛的丈夫、孩子們的好爸爸Kobe及我最美麗可愛的Gianna，一個充滿愛心的女兒，她也是Natalia,Bianka及Capri的好姊妹。我們也為同樣失去親人的家庭感到悲痛，他們的痛苦我身同感受。」

突然間痛失丈夫與女兒，對雲妮莎來說實在是崩潰，但又要照顧三名女兒，所承受的痛苦及壓力實在無法形容，她續稱：「此刻沒有任何文字可以形容我的痛苦，令我略為安慰是高比與Gianna都知道他們被深深愛着，在我們的生命中曾經有過他們，是莫大的恩賜，我希望永遠能與他們一起，但上天卻有這個安排。將來如何生活我真的不知道，沒有他們的生活真的很難想像，但我們每天醒來，都會繼續努力，因為高比與Gianna正指着我們前行，為我們照亮前路。我們對他們的愛是永恆，我只用擁抱他們、親吻他們，一家人永遠在一起。」

在文中可感受到雲妮莎心中的苦痛，但她仍希望將高比與二女兒的精神延續，會承着他們的遺願推動運動，「感謝你與我們分享快樂、悲傷及支持，我們也希望你能給予我們尊重和私隱，讓我們從現實中適應新生活。為了紀念曼巴家族，我們曼巴體育基金會特別成為MambaOnThree基金會，以幫助那些同樣遭遇這場悲劇的其他家庭，有任何捐助可登入MambaOnThree.org. 而推動高比與Gianna發展青年體育的遺願，請入MambaSportsFoundation.org.」

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