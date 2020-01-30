【阿King】波費亂世成魔　有一種責任

曼聯簽入波基斯費南迪斯，令曼迷回想番起昔日紅魔鬼2位同樣來自士砵亭嘅葡萄牙球星C朗同拿尼，2人成魔時期屬於費格遜領軍嘅黃金年代，捧盃捧到手軟，波基斯費南迪斯今次加盟曼聯，剛好相反，紅魔鬼陷入多年低迷，亦冇費Sir「呵護」，一到位就要擔起核心責任，前路比2位前輩艱巨10倍。

C朗2003年夏天以18歲之齡加盟曼聯，着起碧咸離隊後留下嘅傳奇7號，當時包袱亦唔輕，但勝在有「爸爸」費格遜悉心保護，得以慢慢成長，踢咗曼聯3季後先至真正大爆發。

至於拿尼2007年挾「新C朗」之名成魔，有大師兄C朗照顧，又有費Sir耐心畀機會發揮，希望栽培佢成材，否則都留唔到7季咁耐。

不過，波基斯費南迪斯現時情況完全唔同，曼聯主帥蘇斯克查雖然係費格遜高徒，但教波能力同費Sir有一大距離，唔可以慢慢指導「波費」，反而需要佢擔任救兵角色，要求立即令球隊翻生。

因此，如果波基斯費南迪斯未能即時創造出外界期望嘅效果，恐怕又會被標籤為「水貨」、「普巴2.0」等污名。C朗以前有3季時間證明自己，但「波費」只有今季餘下時間，踢完今季就知佢命運係「C朗」亦或「拿尼」。

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