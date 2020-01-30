港超聯　東方龍獅青訓網絡擴至法國！

東方體育會周四（30日）舉行新春傳媒茶聚，並公布足球部及籃球部的發展方向，副主席游永強則透露於去年5月已成功收購法乙球隊索察：「呢支法乙球隊之前由另一支上市公司擁有，我哋喺機緣巧合下入主咗呢支球隊，而我亦都係呢支球隊嘅President（主席），會全權主理。」「游生」亦指，球會今季由戴文康出任會務發展總監一職，除負責推廣球會對外的發展及合作外，亦已安排4位10歲球員在父母陪同下前往法國學法，並在當地接受教育及與父母同住，讓球員可在符合國際足協規例下代表當地球隊上陣︰「我哋希望唔同嘅人才可以加入我哋呢個大家庭，所以我哋邀請咗『戴Sir』幫手，其實佢舊年已經喺東方幫手睇住我哋嘅業務發展，包括『Project E』。依家我哋多埋法國呢邊嘅機會，未來『戴Sir』會利用法國嘅資源，去帶動香港嘅青訓計畫。大家睇到『Project E』已經係一個好嘅開始，有『一仔』（梁𧙗維）成功轉做職業球員。」

「游生」亦指，去季季尾在入主索察後球隊最終成功護級，並認為該法乙球會的發展亦具不少發展空間︰「索察呢支球隊嘅青訓喺全法國係排第三，每年出產好多踢得好好嘅年輕球員，我哋入主嘅時候，有個好好嘅球員19歲就去咗國際米蘭，證明索察好多球員都係大球會嘅羅致對象，我希望『戴Sir』可以將香港、法國、葡萄牙串連一齊，以一個跨越亞洲嘅資源去培訓香港嘅年輕球員。」