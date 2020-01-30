高級銀牌　決賽點算？陳曉明：唔使急喎！

足總將於下月3日（周一）下午與港超球會開會，商討未來賽事之安排，當中包括「閉門作賽」。原定在下月9日「高級組銀牌賽」冠軍戰決鬥的兩位主帥，理文主教練陳曉明和東方龍獅足球隊總監兼主教練李志堅，就異口同聲表示任何安排都要仔細考慮清楚，急不在一時！

對於有球隊提出「閉門作賽」，務求季賽事可以如期、甚至「快快趣趣」完成，「曉明Sir」首先提出一個疑問，就是：「我唔明點解要到下個月3號先開會傾，點解唔盡快去決定一啲嘢呢？足球員冇得在家工作，呢幾日大家出嚟練波其實都擔驚受怕，尤其係啲外援球員。若果足總可以早啲決定到，幾月幾號之前嘅比賽延期、幾月幾號之後嘅波照踢到就踢，唔得就閉門，我哋就有去諗吓點做，起碼呢幾日唔使球員出嚟練波先。呢方面我哋真係好唔明白！」

對於「閉門作賽」，「曉明Sir」指「菁英盃」及「港超聯」等賽事，因為之後會關係到出線、冠軍及亞洲賽資格，所以一旦賽事未能回復正常運作，要採取一些特別安排如「閉門作賽」等，可謂無可厚非。但對「高級組銀牌賽」決賽，他則堅決反對按原定日期閉門舉行，他說：「一場過嘅決賽，只係關係到兩隊波，遲啲踢又唔影響其他嘢，根本無必要『嗱嗱臨』踢咗佢。咪等一個月、兩個月之後先踢囉，到時都仲未掂嘅話，先再閉門都冇辦法啦！」

至於「堅Sir」則表示會配合，但有許多方面都要仔細考慮：「希望大家去到呢一刻係團結嘅，我諗每一個人都係想為件事好，究竟比賽應該繼續定係唔繼續呢？如果比賽唔繼續嘅話，咁下年度亞洲賽資格又點處理呢？呢樣嘢要解決到，唔係話想定唔想，喺我哋個會嘅立場係會盡力配合，如果仲可以繼續比賽，我哋都會盡力支持。另一方面我哋都要體諒，全港咁多運動、場館都會有唔同諗法、安排，唔係我哋想點就點。我哋之前開會傾都有討論過，究竟大家係咪可以諗吓其他場地呢？例如：將軍澳基地、大學球場，甚至係咪可以同政府傾吓局部開放場地畀我哋練習、比賽呢？若然可以局部開放，咁佢哋嘅員工又會唔會返工呢？我諗所有嘢都要掌握多啲資訊再去傾。」

「依家又話有專家話呢一兩個禮拜最高風險，但係依家喺網上得到嘅消息好難確認，唔係見到少少嘢就覺得係，要考慮清楚所有事。但係如果係真嘅話，我認為如果有個時期去delay，我覺得都無可厚非，若然如果兩三個月都冇好轉，我哋都要如常運作，畢竟我哋係職業足球，始終有啲資格上嘅嘢要分辨出嚟。我哋呢個職業有別於一般職業，我哋要練波冇得Home Office，呢啲都要考慮，唔係單單講想定唔想，而係要切實啲去諗係咪可以運作。」