湖人轉暗Logo悼高比　艾榮賽後激動哽咽

自從高比拜仁不幸遇空難離世，他生前曾效力的球隊湖人一直未有正式發出聲明，而今天（30日）他們在官方社交平台上載了高比與Gigi的合照，並以長文對這位傳奇作悼念，同時在官方Twitter及IG都將隊徽顏色轉暗。

此外，超過200萬人在網上發起請願，希望NBA官方用高比的形象作為新Logo的要求，據消息人士稱，NBA官方並無意採納，因為聯盟不會用任何特定球員形象來做Logo，包括高比拜仁。

今天在比賽場上，仍有球員為高比的離世作悼念，籃網以125比115擊敗活塞，而這場是艾榮自聽聞高比的死訊後首場比賽，因為發生悲劇當天，他聽訊後即跑出球館，無法比賽；今仗他發揮不俗，為球隊攻入20分5個籃板及5次助攻，但賽後接受訪問時仍然難忍淚水，心情仍未完全平伏。

至於今日紐約人對灰熊一戰充滿火藥味濃，多人衝突被逐離場，在比賽尾段還有53.7秒時，灰熊以124比106領先，此時已進入垃圾時間，但紐約人的佩頓對灰熊的古特拿有所動作，引發雙方球員的衝突，裁判翻睇錄影帶判了佩頓二級惡意犯規，而古特拿等也被逐離場，最終紐約人以106比127落敗，讓灰熊收獲四連勝。

今日焦點(前者主場)

溜馬 115:106(加時)公牛

籃網 125:115 活塞

紐約人106:127 灰熊

馬刺 127:120 爵士

帝王 100:120 雷霆

拓荒者125:112 火箭

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