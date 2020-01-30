第50次交手　祖高域速戰速決

爭取衞冕的祖高域與瑞士天王費達拿上演男單戲肉，這是他們生涯第50次交手，克服慢熱的祖高域今仗速戰速決，以直落三盤7比6(1)、6比4、6比3獲勝，第8次殺入澳網決賽，爭取個人第17「貫」。

此仗對於38歲又遇上肌肉疼痛的費達拿來說，的確是艱難一戰，加上上仗要打五盤才能闖關，對其體能消耗極大。「我要向Roger講聲佩服，他真的赴傷上陣，不是最佳狀態。」就連祖高域獲勝後也要讚揚這位網壇傳奇。

祖高域將與德國新星沙華列夫及泰姆的勝方爭冠，力爭個人第17個大滿貫冠軍，若果能夠成功衞冕，將與費達拿保持的20「貫」又拉近一步。

至於21歲的美國新星簡蓮周四(30日)在澳網爆冷以直落兩盤7比6、7比5淘汰世界一姐澳洲的芭蒂，粉碎了本地球迷的期望，生涯首次殺入女單決賽，並寫下的多項紀錄，冠軍戰將面對西班牙美女麥古露莎，爭逐今屆后冠。

出生於俄羅斯的簡蓮與父母於87年移居美國紐約，但98年曾返回俄羅斯，最後都是決定回到美國，她今仗打得相當出色，這場比賽後令她成為2008年後舒拉寶娃之後躋身澳網決賽的最年輕女單，亦是在澳網打贏世界第一的最年輕球員。

簡蓮的決賽對手將是西班牙的麥古露莎，自2014年後首次為非種子的她以直落兩盤7比6(8)、6比4擊敗前世界一姐施蒙娜，力圖爭取個人第三個大滿貫錦標。

此外，費達拿因為早前對陣美國辛崑一戰中爆粗口，被罰款3000美元，該場比賽中費達拿爆粗女裁判警告，其實是司線員聽到費天王爆粗告訴主裁；而這是費達拿網球生涯第二次在大滿貫比賽上被罰款，上一次是09年美網決賽對博迪奧。

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