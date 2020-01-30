【人物誌】挪威的神童！奧迪加特另一條路

多蒙特冬季新簽19歲前鋒艾寧夏蘭特今季表現光芒四射，被譽為「挪威神童」，呢個名銜5年前都出現過，佢就係馬田奧迪加特。

同樣都係冬季轉會市場登陸歐洲五大聯賽，2015年1月當時只有16歲嘅馬田奧迪加特被皇馬以300萬歐元收購，由挪超史卓加斯特登上「銀河艦隊」，成為一時佳話，聲勢比現時艾寧夏蘭特有過之而無不及。

不過，馬田奧迪加特之後嘅發展卻係另一回事，皇馬星光熠熠，根本冇馬田仔嘅位置，效力3季大部分時間踢B隊，只曾為一隊喺西甲上陣1次，跟住被外借去荷甲海倫芬、維迪斯，逐漸被人遺忘。

喺邊度跌倒，就喺邊度企番起身，馬田奧迪加特今季被外借去西甲皇家蘇斯達，成功華麗轉身，成為皇蘇主力，18場西甲上陣入4球，入波數字比皇馬今季任何一位中場仲多。

馬田奧迪加特喺周四(30日)凌晨西班牙盃16強，再有神級演出，射入美斯式罰球，以及貢獻2次助攻，協助皇家蘇斯達以3:1擊敗奧沙辛拿，晉身8強。

馬田奧迪加特出道多年，但現時都只係21歲，經歷由神童變凡人，受重重磨練後，大熟大勇，來回地獄又折返人間。如果當年佢唔係直接加盟皇馬，條路可能比較易行，但總算捱出頭來，好大機會被皇馬收回自用。

屆時兩代挪威神童，唔止可以喺國家隊合作，更可望喺歐聯大舞台交鋒，令沉靜已久嘅「北歐海盜」再起風雲。