沙迪奧文尼受傷，英超對韋斯咸一戰缺陣，代替人選不離南野拓實或奧歷治。高普上陣鬥狼隊安排南野拓實上陣，鬥「錘仔幫」就用上奧歷治。奧歷治雖然冇波入，但就成功博得12碼，利物浦亦奠下勝利基礎。奧歷治無論爆發力、埋門觸角都遠勝南野，擺喺翼鋒位置威脅力更贏成條街，南野離喺紅軍企穩陣腳，仲有大段距離。

雖然一直係球隊第4前鋒，但擁有奧歷治的確係利物浦嘅福氣。呢名比利時前鋒身位夠步大力雄，對衝散對手防線有極大作用，今戰鬥韋斯咸，佢就曾接應韋拿杜姆傳送、快速壓落低線傳中，惜穆罕默德沙拿遲來一步未能食叉燒。之後到羅拔圖法明奴近底線攞到波傳中，本身係左翼嘅奧歷治已閃電殺入小禁區，成功逼到主隊守衞犯規，令沙拿有機會操刀12碼打開缺口。奧歷治自成為歐聯冠軍功臣後，埋門把握力顯著上升，早前鬥愛華頓一控一笠收死比克福特極為精彩，而其爆發力更係紅軍撕開對手死守防線嘅利器。

高普將利物浦帶返歐洲之巔，贏得史上首次英超亦愈來愈近，維持球隊平衡係其中關鍵。高普認為若陣中過多球星猛將，會因部份戰將上陣時間不足而影響士氣，所以寄望高普買入貴價前鋒、同「埃及文明」作輪換係不切實際。奧歷治每次後備落場，幾乎都有貨交，最最最重要係佢接受自己「輪換球員」嘅位置，能為球隊建功立業之餘，亦唔會破壞球隊和諧，奧歷治嘅存在，同「埃及文明」一樣咁重要。

高普講過，南野拓實最大優點，係可於中場至禁區頂附近，利用靈活走位及即時傳送搵到空位進攻，所以南野根本唔係翼鋒才料，佢吼住嘅應係目前阿歷士張伯倫嘅中場位置。南野走位、傳送同腳下功夫的確不俗，但身體質素仲未符合英超需要，未來要喺紅軍大展拳腳，必定要痛下苦功改善。