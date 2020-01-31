堅定流先？哥迪奧拿點名讚曼聯五魔

日前上演嘅英聯盃曼市打吡，曼城最終輸波照晉級。賽後，曼城領隊哥迪奧拿似乎對次回合真係輸得心服口服，大讚曼聯球員踢出主帥蘇斯克查嘅戰術要求，同時仲講出咗5個佢非常欣賞嘅「紅魔鬼」隊員添！

查實場波就係曼城控制大局，仲先後兩次送個波入網，可惜都唔計數。賽後，哥帥就話：「我好欣賞佢哋今場表現。上次喺奧脫福係我哋踢得好好，好到我都冇預計咁好。只係今場輪到我哋輸波，佢哋前場球員質素真係冇得彈，其實喺今次輸波之前，我已經有種感覺，係佢哋好努力去踢出蘇斯克查所想，而真係成功喎。或者佢哋唔係場場都咁穩定，有時喺主場踢我差，因為往往對手都守到好後，令佢哋陷於苦戰，但我真心鍾意佢哋演出，以及佢哋擁有嘅質素。」

之後哥帥仲講出佢最欣賞5個曼聯球員：「我以前已經睇過域陀連迪路夫喺賓菲加演出。勞基梳爾係好出色球員。哈利馬古尼係全球其中一個最出色中堅。佢哋前場班人真係好快，尼曼查馬迪同費特洛迪古斯，都係出類拔萃嘅球員，尤其係馬迪，真係好突出。假以時日，佢哋會做得更好，曼聯會返番去佢哋以往多年處身嘅位置。」