【東體爭議】呢個Moment費特要爆喇！

英超曼聯近季戰績低迷，日前打英聯盃4強次回合雖然砌低曼城，但因為總比數輸2比3，都係要被淘汰出局。曼聯球員今季演出都係飄忽，真係獲球迷認同冇乜幾個，不過當中上季加盟嘅巴西中場費特洛迪古斯，今季堅係愈踢愈好，就連曾效力阿仙奴嘅西班牙球星法比加斯都點名讚佢，大家又認唔認同先？

法比加斯睇完場曼市打吡之後，喺社交網發文：「喺我睇過嘅近幾場大戰，費特都表現出色！」家陣先得26歲嘅費特，自從9月開始就踢足晒「紅魔鬼」嘅所有英超比賽，雖然佢冇入波，亦只得1次助攻，但佢滿場飛踢法令佢慢慢贏得「魔迷」支持。

包括法比加斯在內，雖然都對費特表現滿意收貨，但仲有一樣係連「法比仔」都覺得佢做得麻麻，呢樣就係處理罰球，包括對曼城時候嘅危險位置罰球，費特都只係一腳抽落人牆。法比加斯話：「呢樣都係畀(桑)馬達處理晒啦！」

事實上，關於費特嘅罰球功架，其實係有曼聯領隊蘇斯克查及桑馬達認證。「蘇B」尋日喺曼聯官網講到：「當感覺嚟到，桑馬達一定係最好嗰個。不過喺日前練波嗰陣，桑馬達同我講，費特練波嗰陣(罰球)真係冇得彈。佢(費特)好似射入咗6、7球，大家都覺得費特着晒火！呢個係佢哋共同決定，應該係正確決定，只係最後結果麻麻啫。」老實講，喺麥湯米尼同保羅普巴都仲養緊傷，其實蘇B又真係仲有幾多個中場揀？你哋又覺得費特係咪未來曼聯中場最理想人選？