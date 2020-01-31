大哨有國腳幫手　拒表演頭槌原因笑死你

巴西傳奇球星朗拿度近年坐上咗西甲華拉度列個主席位，一直為建設球隊努力。近日，佢就成功傾掂前法國天才國腳賓艾化加盟，簽約去到季尾。呢位32歲麻煩球星一向出名有紀律問題，佢失咗業半年，依家先落班。不過佢嚟到冇耐已經有唔少搞笑嘢，嚟緊隨時陸續有嚟添呀！

曾經同拿斯尼等被譽為法國87四小天鵝，讚佢天份突出，不過多年來嘅紀律問題影響咗佢喺球圈成就，至今只係代表過法國國家隊上陣15次。喺法甲勁旅里昂出道，踢過馬賽、紐卡素同巴黎聖日耳門等，但又曾經畀PSG封殺，「賓佬」上年幫雷恩贏完法國盃之後，季尾反而畀球隊放棄，一直冇嘢撈到依家，先搵到華拉度列再開工。

司職翼鋒嘅賓艾化，今次加盟華拉度列之後，佢揀咗3號波衫，佢接受訪問時候解釋番點解來投同點解揀呢個「冧巴」：「係朗拿度說服我嚟呢度，呢個係好容易做嘅決定。呢隊波好啱我，我可以為球隊進攻線帶來創造力。點解揀3號，因為3號會令件波衫睇落靚啲囉！」

如果唔明點解3號靚啲，仲有更多嘢大家可能唔明。尋日華拉度列正式安排介紹賓艾化畀記者，點知喺迎新會上，記者要求佢表現幾下頂上功夫，「賓佬」都話唔制。原因係乜？佢話唔想整亂個頭喎！