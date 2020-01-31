港超聯　楊正光：目前未有計畫返廣州

訓練基地及主場位於廣州的港超球會富力R&F受「武漢肺炎」影響，部分職、球員周二（28日）迅速回港防疫。該批球員周五（31日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心繼續訓練，除謝家榮受傷未能到場外，該課僅得13名球員出席，教練亦只得主教練楊正光一人。「楊Sir」更要一人分飾多角，參與分隊賽之餘，也要兼顧管理裝備等其他工作。

「楊Sir」在收操後接受訪問時表示：「現時最緊要係安全，所有嘢都因應現時情況而定，但係都希望平衡到健康、安全、訓練量三方面，暫時呢段時間都係咁運作住先，未來都要等足總同球會開會定咗方案先，目前未有打算返上廣州。」他續說：「球隊都擔心上面嘅情況，仲喺上面嘅球員要再睇吓點樣安排，暫時佢哋都會喺上面繼續訓練，之後點安排都未知。另外，謝家強、林柱機、體能教練米爾高、迪布利、古拿都仲喺佢哋歐洲嘅自己屋企，我哋都有畀Program（訓練計畫）佢哋自己去保持訓練量。」

目前球隊多名主力如：基奧雲尼、羅拔圖、白鶴、利安高、林志堅、周煜辰仍身在廣州，「楊Sir」稱：「前一日我哋傾就話上面嘅球員開始有啲擔心，特別係佢哋住嗰區好似有3個患者，所以謝家強嗰啲堅持唔返廣州。佢哋落唔落嚟香港最主要嘅因素係住宿，球會擔心酒店疫情爆發，但係我認為球員喺廣州嘅危險性仲高，所以我建議就係一齊落嚟，因為依家好似無了期咁等，當一個集訓咁去做兩三個星期，之後再定。」他補充說：「外援、入籍兵都願意返香港，只不過係要解決住宿問題，但係一切都要等足總同球會開完會再決定。」

此外，據了解早前外媒報導的即將加盟的厄瓜多爾前鋒Daniel Angulo已抵港進行體測，意味著此子若然正式加盟，將隨「楊Sir」在香港訓練。