CP3入選！明星賽紀念高比有新玩法

高比拜仁空難身亡，震驚整個NBA球壇，為了紀念這位經典傳奇，NBA聯盟在今年的全明星賽正賽的賽制亦進行了改革，對高比致敬。

今年的全明星賽將於2月15至17日在芝加哥舉行，在17號的正賽全明星賽對陣雙方會為芝加哥當地的社區組織而比賽，這些社區組織由雙方隊長勒邦占士及「字母哥」安迪杜甘普挑選，而新賽制較為特別是比賽的第四節不設時限，但要設定一個「目標分數」，這個「目標分數」就是將完成三節後在高分的那方＋24(高比拜仁的球衣號碼)，例如是三節後的比賽為100比97，即「目標分數」就是100+24，即是124分，而隨後兩隊在第四節爭逐，那方先攞到124分為勝。此外，兩隊都會為社區組織籌款。

NBA賽會亦公布了全明星的後補名單，雷霆的34歲老將基斯保羅再度入選，這是CP3於職業生涯第10次入選全明星名單，同時也是自2016年後首次，其他還有火箭的韋斯布克及拓荒者列拿特及熱火的占美畢拿等。

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