數字唔呃你　利物浦買人投資全球最醒

歐洲轉會窗日內關閉，近日著名體育媒體《espn》就做咗個研究，拎咗由2014年夏天轉會市場開始至今嘅數據，對比起球員依家嘅身價，搵出近年最精明同最失敗買賣球員投資，結果全球最升值5個球員投資，依家喺英超帶出成條街嘅利物浦就獨佔其三，認真犀利。不過，呢3項升值投資就並冇超級中堅華基爾雲迪積克份，事關當年「紅軍」由修咸頓買佢，都已經係用咗高出市價，唔算最抵。

睇番個5大升值排名榜，就證明「紅軍」領隊高普勁有眼光，其中排頭位嘅係喺2017年由降班嘅侯城買入左閘安德魯羅拔臣。想當年佢哋只係用800萬鎊就買到呢個冇人要蘇格蘭守將，但家陣已經變咗身價達8,200萬鎊嘅全球最佳左閘之一。其餘喺升值榜仲有嘅「紅軍」成員分別係中場韋拿杜姆同前鋒穆罕默德沙拿。

至於5大跌價榜方面，排頭位係車路士2016年由馬賽買入前鋒巴舒亞伊，「車仔」當年用咗3,320萬鎊買入，結果依家只係值840萬鎊。曼聯2016年由維拉利爾買入艾歷拜利，又係由1,500鎊大跌到依家嘅830萬鎊，雖然不致蝕入肉，但眼光差投資失敗，呢個責任真係冇得走囉！

5大球員升值榜

排名 球員 買入年份 轉會 買入價 現價

1 安德魯羅拔臣 2017 侯城→利物浦 800萬鎊 8,200萬鎊

2 迪利阿里 2015 米爾頓凱恩斯→熱刺 500萬鎊 5,300萬鎊

3 韋拿杜姆 2016 紐卡素→利物浦 2,500萬鎊 5,600萬鎊

4 穆罕默德沙拿 2017 羅馬→利物浦 3,400萬鎊 2億鎊

5 列卡度彭利拿 2016 馬賽→車路士 3,320萬鎊 8,400萬鎊

5大球員跌價榜

排名 球員 買入年份 轉會 買入價 現價

1 巴舒亞伊 2016 馬賽→車路士 3,320萬鎊 840萬鎊

2 艾歷拜利 2016 維拉利爾→曼聯 3,000萬鎊 830萬鎊

3 賓吉遜 2018 米杜士堡→般尼 1,500萬鎊 110萬鎊

4 奧馬尼亞斯 2016 莫斯科火車頭→愛華頓 1,500萬鎊 220萬鎊

5 伊恩拿祖 2017 曼城→李斯特城 2,400萬鎊 760萬鎊

註：所有資料由2014年起計