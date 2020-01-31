里奧收晒風　曼聯有咗波費好輕鬆

英超曼聯日前成功收購葡萄牙中場波基斯費南迪斯，依家做咗講波佬嘅曼聯名將里奧費迪南，為咗了解今次收購，近日就特登搵咗自己兩個舊隊友兼「波費」嘅國家隊隊友收風，睇吓呢位嚟自士砵亭嘅貴價中場係咪真係料立足「紅魔鬼」？好彩，里奧兩位老友都大讚「波費」係貨真價實猛將，將可以解決曼聯長期創造力不足嘅大問題喎。

里奧搵咗兩位老友攞料，唔使講大家都知，梗係兩位昔日曼聯球星C朗拿度同拿尼，里奧話：「我舊隊友拿尼話，佢(波費)係個頂級球員，完全適合英格蘭足球，讚佢擁有所有技巧同元素。C朗都讚佢係頂級，喺國家隊製造好多機會畀佢。佢喺操控皮球、攞波都係充滿信心。」

里奧之後補充：「呢啲都係當曼聯簽入新球員時，你最希望聽得到嘅意見。所以各位球迷，基於我所聽到同睇到有關佢(波費)，我希望亦都好有信心佢可以好好完成到佢嘅工作。」呢位曼聯經典後衞指出：「佢係嗰種可以製造入球機會嘅球員。曼聯喺面對主攻對手，自己要打防反時候，佢哋前線有速度就可以撕破對手。只係當喺奧脫福面對主打穩守突擊嘅球隊就會陷於苦戰，呢個時候，波基斯費南迪斯就可以入嚟扮演重要角色，因為佢有想像力同創造力，然後喺禁區邊附近策動攻勢同入波。佢嘅特性正係曼聯最需要，尤其係喺保羅普巴缺陣，呢個問題最明顯。」