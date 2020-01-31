艾利諾倒戈入23分　騰飛之獅贏香港東方

香港東方周五晚（31日）在灣仔修頓主場迎來新加坡騰飛之獅。受到武漢肺炎影響，這場東南亞職業籃球聯賽（ABL）需要閉門作賽，球迷無緣目睹艾利諾倒戈。但空盪盪的觀眾席，沒有影響其「戰神」本色，全場貢獻23分11籃板8助攻的「準大三元」，包括最後1分鐘的反超前上籃，帶領騰飛之獅以73：67擊敗舊東家。

這幾天的比賽，跨越國家的界限，都有一個共通點，這場也不例外。開球後，東方和騰飛之獅送出8秒、24秒違例，向最偉大的籃球員之一、猝世的高比拜仁致敬，然後投入比賽。主隊入局頗快，正選上陣的李琪內外開弓，加上高士拿剷籃博犯，領先9：0。但隨著郭偉民命中三分球「破蛋」，客隊熱身完畢。艾利諾穿針引線，阿歷山大搶攻，麥基恩強攻籃下，打出一段17：3的攻勢，反超前22：16。

第二節初段，後備的吳松峻在防守端出一分力，隨後「no look pass」助攻荷利菲特入樽，燃點板凳氣氛，加上張文平和高士拿兩球三分，東方一段12：0的小高潮，扳回領先優勢。儘管艾利諾擋拆後投籃命中止血，但東方將士用命，除了幾位外援，華將吳松峻和蕭鍵勳分擔得分重任，拉開到40：32返回更衣室。

高士拿和李琪連續轟進三分球，擴大分差到雙位數，迫使對手暫停。但比賽多次出現大上大落的情況，東方內線防守略見鬆懈，麥基恩幾次搶下關鍵籃板，艾利諾一條龍快攻得手，再在外線中鵠，騰飛之獅完成19：4的攻勢，續追成51：55。「戰神」愈戰愈勇，與前隊友吳松峻埋身肉搏爭球，並在最後2分半鐘，以一記三分球追平65：65，再突破上籃反超前。即使東方採取犯規戰術停錶，亦無補於事，終以67：73落敗。