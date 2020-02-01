為出戰歐國盃　安利簡恩過檔母會死敵

今年係歐國盃之年，唔少球星為咗可以出戰國際大賽，最緊要梗係盡量爭取出場機會，望贏得國家隊領隊垂青，好似德國球星安利簡恩，今季喺意甲班霸祖雲達斯坐多過踢，唔想今夏落選德國隊，佢最終尋晚趕喺冬季轉會窗關閉前，不惜落實過檔佢母會拜仁慕尼黑死敵多蒙特。

司職中場嘅安利簡恩，今次係以先借後買形式加盟多蒙特。「蜜蜂兵團」要先畀「祖記」100萬歐元借用費，然後一旦達成指定條件，再會啟動強制買斷條款，而買斷費為2,600萬歐元，多蒙特只需分三年找清條數就掂。

嚟緊會着起多蒙特27號波衫嘅安利簡恩，完成體測之後話：「我相信多蒙特潛力巨大，有奪冠實力，我都相信自己能夠幫助佢哋實現目標。我想要融入多蒙特，我一直好鍾意呢隊波，依家已經急不及待想喺多蒙特球迷面前踢波，係佢哋令多蒙特聞名於世。」

本身係德甲老牌班霸拜仁慕尼黑青訓產品嘅安利簡恩，2013年離開拜仁加盟利華古遜，一年後轉投利物浦。22018年夏天，佢又以自由身轉會祖雲達斯。上季呢位德國中場為「祖記」上陣37次入4球，但今季「祖記」換咗新教練沙利之後，安利簡恩開始唔受重用，至今只為球隊上陣8場，而為咗可以踢今年歐國盃，所以依家就算要投效拜仁死敵多蒙特都冇所謂，有波踢最緊要。