港超聯　佳聯元朗「新帥」郭嘉諾望學以致用

目前排聯賽第9的佳聯元朗周六(1日)於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行鼠年首課正式操練,正式公布前任主帥郭嘉諾再次成為元朗主教練,而原任主教練陳文俊則退居幕後,成為助教。

外號「風車sir」的郭嘉諾,目前正修讀亞洲足協專業教練牌照課程(AFC Pro Licence),於今季加盟和富大埔與馮凱文合力執教球隊,後來卻因有導師被解職而導致「Pro Licence」課程延期至今年初,結果因未能兼顧亞洲賽於去年11月決定請辭。無奈課程在復課後,最近因為武漢肺炎疫情而再度延期,亦是他重投元朗的原因只一︰「好開心番到嚟元朗,其實喺大陸番嚟都自我隔離咗,我個『Pro Licence』課程無限期延遲咗,之後『Fabio』(法比奥)打過畀我好多次,『王生』(王威信)都有搵過我,其實我唔知要幾時番上去上堂,但亦都冇可能無限期咁去等,個課程一開始已經令我失去好多預算,由本來諗住2月4號可以番去考完埋個試同交論文等等,去到依家就無了期咁去延遲。我覺得自己冇可能離開呢個圈咁耐,因為如果我想繼續做我嘅嘢嘅時候,一定要繼續喺呢一個球圈用最近距離去睇球員,同埋去感受香港足球嘅變化,所以好開心可以以一個短期嘅形式番返嚟元朗。」

相隔半季再次披上元朗訓練球衣,「郭Sir」坦言雖然今次執教只有4個月的時間,但仍希望把教練課程所得到的新知識注入球隊︰「我哋開會都有講呢個係一個4個月嘅project,要4個月內有一啲嘢達成到,最終唔係淨係為球隊,而係球員佢哋自己。大家都知道元朗呢隊波係好耐歷史,所以亦都唔想佢哋降班,呢一個係我返嚟嘅其中一個原因,希望可以保存番呢個歷史。我自己希望可以將喺『Pro Licence』學到嘅嘢,可以好fresh(新穎)咁即刻用到出嚟,呢個係我自己想做嘅嘢。最後我都好掛住一班元朗嘅球迷,佢哋喺上年同我經歷咗好多高高低低,一齊贏咗好多波,我有一個遺憾,就係唔可以將一個冠軍送畀佢哋。今年我哋喺菁英盃仲有機會,甚至我哋足總盃都未開始踢,希望可以喺呢啲比賽攞啲好成績。」

對於港超球隊目前面對着康文署場地暫停運作,「郭Sir」強調球隊已正在備戰下場對富力R&F的港超賽事︰「我依家首要嘅任務就係2月16號對富力嗰場波,已經做咗兩個禮拜嘅plan去準備呢一場比賽。無論場波踢唔踢,或者有冇觀眾都好,我覺得工作係要繼續,因為踢波係足球員嘅工作,亦都係我作為教練嘅工作,我哋係冇得『home office』,佢哋依家每日都係番緊工,但係我自己希望場地方面可以配合到。」

問及球隊短期內的目標,「郭Sir」希望能夠盡早贏波,令球員重拾士氣︰「我唔係一個魔術師,唔係話一嚟到就將所有唔好嘅嘢改番正,其實我見到隊波有好多好嘅嘢,只不過可能因為成績而將呢啲嘢埋沒咗,我只係將大家嘅潛能發放出嚟。聯賽暫時未有勝仗,呢個係首要目標,其次係將隊波嘅士氣帶起番。」港超聯及其他本地賽事的安排,仍有待足總下周一(3日)開會商討,而「郭Sir」則希望賽事能夠容許球迷入場︰「始終『Football is nothing without fans』(沒有球迷,足球甚麼都不是),尤其是我嘅踢法係好需要一班觀眾做『第12人』支持,當然希望觀眾可以入番場,我諗大家都知元朗個『地獄主場』嘅威力,所以我好肯定元朗有球迷入場的話,會踢高幾班波!」

另一邊廂,早「郭Sir」一步重返元朗的中場姚浩明認為:「放新年假之前已經知道『郭Sir』會返嚟,我踢咗一場比賽之後都知道球隊需要一個有紀律性嘅人去帶領球隊,依家佢返嚟,我相信佢可以令到球員自律。」

兩人早前曾在香港隊合作,一同出戰雅加達亞運,「姚明」相信「郭Sir」能協助自己發揮所長:「亞運嗰陣佢都有同我講自己嘅角色係點,嗰陣佢都想我返元朗幫手,佢都清楚我嘅踢法,相信佢會畀到最合適嘅位置我。」問及目標時,「姚明」表明:「依家『菁英盃』排小組第二,希望喺呢個盃賽攞到成績,同時護級成功!個人方面就希望可以場場踢足,始終上半季喺飛馬都冇乜機會上陣。」