避開7號魔咒　波基斯揀曼聯18全因佢

曼聯新兵波基斯費南迪斯尋日就宣布揀咗18號做佢新波衫「冧巴」。本身喺士砵亭着8號嘅佢，由於「紅魔鬼」8號已有桑馬達呢個主人，最終佢唯有轉號碼，但就冇揀到喺奧脫福勁有代表性嘅7號。相反，係揀咗由前曼聯隊長艾舒利楊格留低嘅18號，但背後原因，原來佢勁鍾意昔日18號主人史高斯！

話說曼聯7號經典人物有包括佐治貝斯、碧咸，仲有C朗拿度，不過自從CR7喺2009年離開之後，除咗路爾斯華倫西亞叫做好少少嘅7號仔，其他包括奧雲、迪馬利亞、迪比同最緊要嘅阿歷斯山齊士，真係一着起件7號仔波衫，就實係冇運行，表現走樣，難怪波基斯都唔揀佢。

至於點解揀做18號仔，波基斯解釋：「我以前着8號，呢個係我爸爸做球員時嘅號碼，兼且係我生日同我鍾意嘅『冧巴』。至於18號則係我太太嘅生日，另一個原因，當我成長期，我睇見史高斯着住佢，一個神奇球員嘅號碼，所以我好鍾意，我知我將會負起好大責任。」

曼聯名將史高斯由1996年就着起「紅魔鬼」18號，經過15年，係佢將「紅魔鬼」呢個號碼真正打出名堂。當史高斯第一次掛靴，艾舒利楊格就接手做咗18號新主人，一着就8年半，而即使史高斯喺2012/13球季復出，佢就改着22號波衫，直到依家，18號終於交託畀波基斯，希望佢唔會令球迷失望啦！