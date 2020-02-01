【轉會總結】德甲標王唔係夏蘭特呀

要數歐洲5大聯賽之中，邊個聯賽喺今個轉會窗最活躍？竟然唔係英超，又唔係西甲，其實係德甲先真！合共18支德甲球隊總投入買人用咗1.96億歐元，而賣人總收入都有8.305萬歐元，扣番淨支出係1.13億歐元，認真大手筆！至於贏盡全球關注嘅艾寧夏蘭特轉會，雖然仲要一加盟多蒙特就有貨交，不過對唔住，冬天標王唔係佢，而係奇連士文幫哈化柏林買入嘅比亞迪克先真。「奇哥」用咗2,700萬歐元買佢，哈化柏林喺冬窗總支出更去到7,800萬歐元，認真誇張。

睇番今個冬窗嘅德甲轉會，7連冠嘅拜仁慕尼黑只係向皇馬借用奧迪奧蘇拿，即係錢都唔使點用。至於多蒙特就先後用2,300萬歐元買入艾寧夏蘭特，再用100萬歐元向祖雲達斯借用安利簡恩，不過佢哋由於同時賣走唔少球員，結果淨袋3,100萬歐元，賺到笑呀！

至於換咗新帥「奇哥」冇耐嘅哈化，為咗重振雄風真係落足本，用2,700萬歐元由AC簽入波蘭射手比亞迪克，仲有2,500萬歐元簽咗但借番畀里昂嘅盧卡斯杜沙特，1,500萬歐元買RB萊比錫前鋒馬菲奧斯根夏，以及1,100萬歐元由德乙史特加買中場艾斯卡斯巴，結果全個冬天用咗7,800萬歐元補入新血，身為哈化或者「奇哥」迷都肯定睇得興奮。

德甲冬窗8大收購

排名 球隊／球員 原屬球隊 轉會費(歐元)

1 哈化柏林／比亞迪克 AC米蘭 2,700萬

2 哈代柏林／盧卡斯杜沙特 里昂 2,500萬

3 多蒙特／艾寧夏蘭特 薩爾斯堡 2,000萬

3 RB萊比錫／奧爾莫 薩格勒布戴拿模 2,000萬

5 利華古遜／塔普索巴 甘馬雷斯 1,800萬

6 利華古遜／艾斯基柏拉斯奧斯 河床 1,700萬

7 哈化柏林／馬菲奧斯根夏 RB萊比錫 1,500萬

8 賀芬咸／摩尼斯達保 西維爾 1,200萬