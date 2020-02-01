買唔到前鋒　摩連奴玩自問自答

熱刺領隊摩連奴一向最識吸引傳媒關注，今日轉會窗結束，對於球會增兵一直買唔到佢最想要嘅前鋒，「摩佬」決定搞搞新意思，喺聯賽賽前記招一面，玩段自問自答做開場，然後以傻笑結束。睇完呢幕，大家都應該知道嚟緊熱刺條路唔會易行。

話說喺熱刺周日出戰曼城嘅賽前記招入面，「摩佬」一出場就開始自問自答。

問：第一個問題，你希望轉會窗結束前有新球員加盟嗎？

答：第一個答案，不。

問：你對冬較轉會工作滿意嗎？

答：滿意。

問：你想再買前鋒嗎？

答：......(不斷自己大笑)

玩完一輪，「摩佬」都有認真去開埋個記招。再講番轉會，熱刺一月至少都簽入咗謝特臣費南迪斯同貝雲積，另外又正式買斷盧施素，「摩佬」話：「我滿意呀，但我必須講，如果買到前鋒仲好啲囉！我哋需要一個中鋒，來加強陣容去面對三條戰線嘅挑戰。只係我哋做事目的，唔只係解決眼前事，仲要為未來去諗。始終一月轉會市場係有難度，好難話解決到依家問題，同時又搵到對未來好有用嘅中鋒。我唔可以講大話，唔可以話冇中鋒去三線作戰都輕鬆，但有時買唔到就係買唔到啦！」