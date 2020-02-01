宿命呀！羅渣士撞「車」注定冇運行

今周英超焦點賽事，除了周日(2日)晚的壓軸大戰熱刺對曼城之外，還有今晚(1日)8點30分開波的頭場李斯特城主場迎戰車路士！李斯特城現以24戰得48分居於聯賽榜第3位，僅落後曼城3分，趁住「藍月亮」今周要作客熱刺，李斯特城就先要抓緊機會全取3分。

李斯特城對上4次於英超面對車路士皆能保持不敗，獲得1勝3和。不過狐狸近來主場成續不穩，近3場英超主場賽事輸了2場，再之前曾以0比4大敗於利物浦腳下，也試過被修咸頓作客以2比1反勝。

車路士對上7次於英超作客李斯特城取得5勝1和1負，往績不錯。即使李斯特城上一場英超主場的表現回勇，以4比1大勝韋斯咸，但今周面對作客王權球場往績亮麗的車路士，確實也是一場硬仗。

李斯特城領隊羅渣士於其領隊職業生涯中，曾經面對過車路士13次皆未能取得勝利，只得7和6負。球隊剛過去的聯賽盃被阿士東維拉於補時階段入波絕殺，以1比2慘遭淘汰。領隊羅渣士能否重整旗鼓，重新帶領球員保持英超主場的氣勢，同時也為他自己的領隊職業生涯打破宿命，首次戰勝車路士呢？

文：now靚女主持張嘉殷