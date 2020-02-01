湖人重新上路　占士淚別兄弟高比

NBA湖人傳奇球星高比拜仁上周日遇直升機意外離世，舉世籃球粉絲陷於極度哀傷之中。今晨是高比離開大家以後，其母會的首場比賽，「紫金兵團」上下與球迷在首席球星「大帝」勒邦占士帶領下，度過了傷感悲情的一夜。紋上了有象徵高比拜仁「曼巴」精神新紋身的在賽前向高比致悼念詞時更流下男兒淚，場面感人悲痛。

湖人為了向球會史上其中一位最傳奇球星高比拜仁送上最深切哀悼，賽前在斯台普斯中心主場已佈置了充滿這位傳奇的元素，包括在每個座位放上一年印有高比8或24號的T恤，送別每位入場球迷，並在高比與女兒Gigi最後一次到臨場館所坐的位置上，放置了鮮花以示哀悼。

球員都穿上了一年特製前後分別印有8及24號的球衣熱身，而在球場地板亦印上了高比的號碼及其名字KB縮寫。在賽前追思儀式中，代表致辭的「大帝」首先宣讀了9位在意外中逝世的死者名字，然後占士說：「我哋所有人都因此心碎，依家我哋能攸嘅就係彼此倚靠，從呢個大家庭汲取安慰。喺過去一星期，我得到來自球員、教練、成支球隊，以及呢度所有人安慰，我感謝你哋所有人。」

「大帝」仲話：「我哋會繼續追悼高比，但喺我角度，今晚同樣係一場慶典，慶祝高比嘅傳奇，佢曾經留低嘅血汗淚，慶祝呢位18歲就加入聯盟、38歲退役嘅傳奇。高比係我大哥，我由高中開始睇佢打波，加入聯盟之後可以近距離觀察佢。我哋做咗多年對手，但有一點係相同，就係對勝利嘅渴望。依家我希望同我嘅隊友約承高比嘅遺志，唔止要贏在當下，仲要係我哋仲繼打緊嘅時候，一定要傾盡全力。高比話Mamba Out，但我要講，繼續活下去。我嘅兄弟，傳奇永恆。」

講番場波，心情受影響嘅占士全場出現5次失誤，但都拎到22分8籃板同10助攻，而佢隊友安東尼戴維斯仲交出37分15籃板6助攻5封阻嘅高水平演出。不過，湖人最終都要以119比127不敵拓荒者喺主場輸波。拓荒者球星列拿特初出道曾經獲得高比大讚，佢今場都用表現去向呢位傳奇致敬，列拿特全場攻入48分，另加9籃板同10助攻，近乎完美演出，同樣令人想去高比球員時代嘅每個精彩感人場面。