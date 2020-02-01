【阿King】冬季轉會3大贏家！2支藍軍輸家

歐洲5大聯賽冬季轉會市場關閉，德甲多蒙特成為大贏家，只係用咗2000萬歐元就買到19歲神鋒艾寧夏蘭特，呢位挪威國腳2場上陣57分鐘，已經射入5球，性價比極高。

多蒙特簽到艾寧夏蘭特，唔止增強球隊實力，最重要係佢身價勢必進一步急升，相信現時已經億億鎊聲，將來轉下手，應該可以賺幾倍。

同樣低成本高效益嘅仲有AC米蘭簽入伊巴謙莫域，雖然呢位38歲瑞典老將年齡大艾寧夏蘭特一倍，但仍然有心有力，A米獲得佢加盟後，表現大翻身，近5場取得4勝1和，就算佢淨係踢半季都抵到爛。

國際米蘭亦有大收穫，2000萬歐元就買到年僅27歲、正值當打嘅基斯甸艾歷臣，即時令中場級數大「升呢」，加埋用100萬歐元簽到艾舒利楊格，以及借用域陀摩西斯，就算用嚟做後備都抵。

至於輸家方面，一定係2支英超「藍軍」曼城同車路士，兩隊都食白果，曼城今季成績大倒退，其中一個主因係後防傷兵太多，但竟然冇趁今次冬季轉會市場簽後衞，注定下半季都係冇運行。

車路士難得打甩轉會禁令，卻唔把握機會增兵，實在不思進取，車仔近4場聯賽只有1勝，再咁落去，隨時被簽入波基斯費南迪斯嘅曼聯反超前搶走第4位都唔奇，到時就後悔莫及。

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